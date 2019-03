Un fagiolo "magico" in grado di curare andropausa e osteoporosi: la scoperta made in Padova

L’annuncio è stato dato nel corso del 34esimo convegno di Medicina della Riproduzione tenutosi ad Abano Terme, durante il seminario “Funzione endocrina del testicolo e metabolismo fosfo-calcico nell’aging: una relazione complessa”. Ed è di quelli che rischiano di cambiare le abitudini di milioni di persone: un gruppo di scienziati padovani ha infatti elaborato un nuovo prodotto naturale, a base di un estratto di fagiolo, capace di curare i sintomi dell’andropausa, compresi la ridotta produzione di testosterone, l’osteoporosi e la sindrome metabolica.

Il fagiolo "magico"

Una scoperta, questa del fagiolo “magico” contro i sintomi dell’età, alla quale si è giunti dopo un intenso lavoro di ricerca durato otto anni. Il gruppo di lavoro, coordinato da professor Carlo Foresta e dal dottor Luca De Toni, ha dimostrato che l’osteocalcina, proteina prodotta dall’osso (o più precisamente dall’osteoblasto) ha una influenza positiva su molte strutture dell’organismo. Spiega il professor Carlo Foresta: «n particolare stimola la produzione di testosterone, ma anche l’attivazione della vitamina D, aumenta il rilascio di insulina e persino la sensibilità periferica all’insulina stessa, concorrendo a limitare e a curare gli effetti della sindrome metabolica». I ricercatori, studiando il recettore attraverso il quale l’osteocalcina determina questi effetti, hanno isolato la piccola porzione della proteina (appena 21 amminoacidi) che interagisce ed attiva i meccanismi recettoriali. Questa scoperta ha consentito di sintetizzare in laboratorio (in collaborazione con il professor Vincenzo De Filippis del Dipartimento di Scienze del Farmaco) il peptide attivante, che è risultato essere in grado di determinare gli stessi effetti dell’osteocalcina sull’osso, sulla secrezione di insulina, sulle cellule adipose e sulla produzione di testosterone. Il passaggio finale ha lasciato tutti sbalorditi. I ricercatori infatti hanno cercato in natura qualcosa di simile, e l’hanno trovato in una particolarissimo estratto di fagiolo che adesso è secretato da un brevetto depositato a livello internazionale sul quale sta lavorando una nota casa farmaceutica. Studi sperimentali hanno confrontato l’attività dell’osteocalcina con quella del peptide sintetico e quella dell’estratto di fagiolo, determinando un analogo effetto su tutti i sistemi cellulari testati.

Scoperta di grande rilevanza

La scoperta è di grande rilevanza perché il principio nutraceutico mai scoperto prima, un nutriente contenuto negli alimenti, ha effetti benefici sulla salute se estratto e sintetizzato nel modo corretto. Conclude Foresta: «Gli autori della ricerca sono sicuri che questa sostanza nutraceutica sia un possibile supporto della sintomatologia associata all’andropausa. Ricordiamo che nell’uomo dopo i quarant’anni si assiste ad una lenta caduta dei livelli di testosterone che può associarsi ad un quadro clinico caratterizzato da osteoporosi, obesità, sindrome metabolica, disfunzioni erettili e altre alterazioni della sessualità, oltre alla riduzione della massa muscolare». E in molti adesso attendono il fagiolo “magico” per contrastare l’età che avanza, ma questo richiederà ancora qualche mese per poter essere commercializzato.