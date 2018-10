L’Antenore Energia scende in campo con Admo: ingressi omaggio ai nuovi iscritti

Sabato 13 ottobre l’Antenore Energia Virtus Padova in occasione dell’evento “Match it now”organizzato per tutta la giornata davanti il municipio di Padova scenderà in campo al fianco di Admo Padova per favorire la sensibilizzazione dei giovani dai 18 ai 35 anni alla donazione del midollo osseo. Una battaglia fondamentale a cui Virtus Padova aderisce con convinzione, perché con un semplice gesto si può salvare una vita umana: infatti la donazione del midollo spesso è l’ultima speranza per aiutare una persona che sta lottando contro leucemie, linfomi, melanomi o malattie metaboliche.

L'iniziativa

L’iscrizione ad Admo infatti prevede un semplice prelievo del sangue grazie al quale si viene “tipizzati” e solo nel caso ci fosse una corrispondenza con una persona malata si diventa effettivamente donatori tramite un intervento (che non riguarda il midollo spinale) assolutamente sicuro. Con una donazione del genere nel 70-80% si riesce a salvare una vita. Per questo l’Antenore Energia si presenterà a questa grande festa di Admo con il vice capitano Andrea Piazza nella mattinata di sabato (attorno alle 11.30) per un saluto e un invito alla “tipizzazione”. Ma il sostegno di Virtus vuole essere concreto e infatti, oltre alla sensibilizzazione su questa tematica anche della nostra prima squadra e del nostro settore giovanile, tutti coloro che si iscriveranno ad Admo durante la festa di sabato riceveranno un accredito gratuito per Virtus Padova-Ozzano che si disputerà domenica 21 ottobre alle 18 alla Kioene Arena. «Admo è entusiasta di poter fare squadra anche quest’anno con una storica società come la Virtus Padova che conta una meravigliosa tifoseria, un grande settore giovanile e una prima squadra ambiziosa» racconta Paola Baiguera Presidente Admo. «Ringraziamo il Presidente Bernardi sempre attento alle iniziative di tipo sociale che si è dimostrato disponibile a fare questo “regalo” ai nostri nuovi iscritti e sono convinta che questa nostra amicizia potrà continuare per molto tempo ancora».