Per la salute delle donne: assegnati 9 "Bollini Rosa" agli ospedali dell'Ulss 6 Euganea

L’Ulss 6 Euganea ha ricevuto mercoledì 11 dicembre da Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, 9 Bollini Rosa per il biennio 2020-2021: nello specifico 3 l'Ospedale di Cittadella, 2 l'Ospedale Pietro Cosma di Camposampiero, 2 l'Ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, 1 l'Ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco e 1 l'Ospedale Sant'Antonio di Padova.

I bollini rosa

I Bollini Rosa rilasciati dall'Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, durante una cerimonia ufficiale tenutasi a Roma, attestano pubblicamente l’impegno profuso dall’Ulss 6 sul fronte della salute femminile mediante la promozione della medicina di genere, l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne, compresa una particolare attenzione alle donne vittime di violenza. Nei Pronto Soccorso dell’Ulss 6 Euganea è infatti attivo un percorso di presa in carico ad hoc, corsia privilegiata - sorta di “codice rosa” - in grado di definire in maniera tempestiva e adeguata la presa in carico delle donne che hanno subìto violenza e degli eventuali figli minori testimoni o vittime, a loro volta, di abuso.

La valutazione

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da quasi 500 domande suddivise in 18 aree specialistiche, due in più rispetto alla precedente edizione per l’introduzione di dermatologia e urologia. Un’apposita commissione multidisciplinare ha validato i Bollini conseguiti dagli ospedali nella candidatura considerando gli elementi qualitativi di particolare rilevanza e il risultato ottenuto nelle diverse aree specialistiche presentate. Tre i criteri di valutazione con cui sono stati valutati gli ospedali candidati: la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute specificatamente femminili e patologie trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati, di percorsi diagnostico-terapeutici e di servizi clinico-assistenziali in grado di assicurare un approccio efficace ed efficiente in relazione alle esigenze e alle caratteristiche psico-fisiche della paziente e di ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e degenza della donna tra cui il supporto di volontari, la mediazione culturale e l’assistenza sociale.

Il commento

Commenta Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea: «Tutelare la salute delle donne significa favorire la salute della famiglia, quindi dell’intera collettività, traducendosi nella misura della qualità, dell'efficacia e dell'equità del nostro Sistema sanitario. La nostra Ulss 6 Euganea mantiene un livello molto alto di attenzione nei confronti della salute della donna: i 9 Bollini Rosa assegnati complessivamente ai nostri ospedali testimoniano a livello nazionale la bontà di un processo condiviso sull’intero territorio di nostra competenza». Gli ospedali premiati fanno parte del Network Bollini Rosa e possono partecipare a eventi e iniziative (open day, corsi online, concorsi, workshop, convegni e conferenze) organizzati in rete per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e dell’appropriatezza delle cure e promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze tra le strutture del Network.