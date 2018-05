Per aiutare le persone colpite da malattie rare: apre il Centro Servizi all’Ospedale ai Colli

Un aiuto concreto per le circa 34mila persone colpite da malattie rare in Veneto: come riporta “Il Mattino di Padova”, nella giornata di venerdì è stato inaugurato nel padiglione 6 dell’Ospedale ai Colli il nuovo Centro servizi dell’Ulss 6 Euganea.

Il Centro servizi

Il Centro servizi, gestito dalla Onlus “P63 sindrome Eec International”, fungerà da punto d’ascolto tanto per i malati, che spesso faticano a trovare i farmaci adeguati o il percorso giusto per combattere il “nemico”, quanto per le loro famiglie. Lo sportello sarà aperto al pubblico ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 14, mentre gli altri giorni della settimana gli operatori della Onlus saranno a disposizione su appuntamento.