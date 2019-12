Servizio distribuzione diretta farmaci, tre giorni di chiusura nell'Alta

Il servizio di distribuzione diretta farmaci degli ospedali di Camposampiero e Cittadella rimarrà chiuso da lunedì 16 a mercoledì 18 dicembre.

La chiusura

A darne notizia è l'Ulss 6 Euganea, che aggiunge: "Per eventuali urgenze si prega di contattare i seguenti recapiti. Per Ospedale di Camposampiero: Tel. 049 9324790 - mail. diretta.csp@aulss6.veneto.it. Per Ospedale di Cittadella: Tel. 049 9424821 - mail. farmacit@aulss6.veneto.it".