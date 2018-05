Sanità, importante convegno sul controllo del servizio nazionale al Bo

Nella giornata di lunedì l’Aula Magna del Palazzo del Bo ha ospitato un importante convegno sul controllo del Servizio Sanitario Nazionale organizzato e introdotto dal professor Gino Gerosa, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Anche i carabinieri tra gli organizzatori

Il convegno ha illustrato le modalità con cui diversi enti e istituzioni pubbliche intervengono nel processo di valutazione delle attività del servizio sanitario nazionale. Composto da una sessione mattutina dal titolo "Misurare per valutare" e da una pomeridiana ("I profili di responsabilità"), ha visto intervenire diversi oratori illustri. Per i carabinieri, ad apertura del convegno, è intervenuto il Comandante Interregionale “Vittorio Veneto” Generale di Corpo di Armata, Aldo Visone; più strettamente tecnici gli interventi dei Generali di Divisione Vito Ferrara - tra gli organizzatori dell’evento - e Adelmo Lusi, rispettivamente Direttore di Sanità per l’Arma dei Carabinieri e Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute. Presenti al convegno sia il dottor Stefano Nistri, presidente regionale cardiologi ambulatoriali, che il professor Paolo Simeoni, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Padova. Oltre agli interventi relativi ad argomenti strettamente sanitari di particolare interesse quelli del Procuratore di Venezia, dott. Bruno Cherchi, e del Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti di Roma, Dott. Paolo Luigi Rebecchi.