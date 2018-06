Il modello Veneto tutto da studiare: allo Iov il convegno sulle reti oncologica ed ematologica regionali

Un convegno per parlare delle reti oncologica ed ematologica del Veneto: questo l’argomento dell’evento organizzato da Motore Sanità per martedì 12 giugno a Padova e che si terrà per l’intera mattinata nell’aula magna dell’Istituto Oncologico Veneto, in via Gattamelata.

Il convegno

Il convegno vedrà la partecipazione dei principali attori e delle istituzioni regionali in un confronto costruttivo e aperto a nuovi contributi ed esperienze innovative. Alla rete oncologica veneta si è recentemente aggiunta la rete ematologica regionale, concludendo il quadro organizzativo della diagnosi e trattamento dei tumori in regione Veneto. I pilastri attuativi delle due reti sono il modello Hub & Spoke, una peculiare metodologia di analisi e la scelta dell’innovazione privilegiando la vera innovazione e una organizzazione della ricerca che evita la polverizzazione dei finanziamenti e un rapporto continuo e privilegiato con le associazioni dei pazienti chiamate ad una partecipazione attiva delle scelte.

Il programma