Coronavirus, l'aggiornamento su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nuovi casi di positività al Coronavirus in Veneto, ma in numero esiguo. Un solo decesso in ospedale e 100 nuovi negativizzati rispetto a domenica. Sono i numeri forniti da Azienda Zero nell'ultimo bollettino ufficiale

Padova

Nel Padovano sono 3 i nuovi casi di positività riscontrati tramite tampone. Da inizio emergenza le persone contagiate salgono a 3.812 e attualmente quelle positive sono 476, dieci in meno di domenica. Stabile il cluster di Vo' con un solo contagiato ad oggi. Sono 452 i soggetti sottoposti a isolamento perché positivi o entrati in contatto con positivi. In provincia sono decedute in totale 255 persone in ospedale e non e nelle ultime ore non si sono registrate nuove vittime. Crescono i negativizzati, ad oggi 3.168 (+13). Stabili i ricoveri, con 40 persone in area non critica (-3 rispetto a domenica) e 8 in terapia intensiva (+1 a Padova). Altrettanto stabili sono i dati provenienti alle strutture territoriali con i pazienti in attesa di dimissione, fermi a 8 a Villa Maria (Padova) e 5 a Camposampiero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Veneto

In Veneto le persone ad oggi positive al Covd-19 sono 5.460, 94 in meno rispetto a domenica ma con 11 nuovi tamponi risultati positivi (inclusi 3 domiciliati fuori regione). Il totale dei soggetti che da febbraio hanno contratto il virus sale a 18.741 persone, con 1.666 decessi totali (+5 da domenica, solo uno avvenuto all'ospedale nel Vicentino). I negativizzati aumentano di 100 unità in un giorno, arrivando a 11.615. Sono invece 5.015 le persone ad oggi in isolamento domiciliare. Nelle strutture ospedaliere sono ricoverate 796 persone, 721 in area non critica e 75 in terapia intensiva. Di questi 438 sono ricoverati e ancora positivi, mentre 358 sono in ospedale ma negativizzati. I reparti di area non critica segnano un calo di 9 pazienti e si registra un solo nuovo accesso alla rianimazione all'Azienda ospedaliera di Padova.