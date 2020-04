Corsi di riabilitazione cardiologica online e tutorial per l'attività motoria a casa

Hanno preso il via nella mattinata di giovedì 2 aprile i corsi di riabilitazione cardiologica online, sostitutivi delle normali sedute in presenza con pazienti affetti da problemi cardiovascolari e personale di fisioterapia. A darne notizia è l'Ulss 6 Euganea, che specifica: «Le sessioni riabilitative sono tenute in videoconferenza dagli operatori del nostro Servizio di Riabilitazione Cardiologica del Complesso ai Colli e proseguiranno anche nelle prossime settimane di emergenza da Covid-19».

Inoltre, come aggiunge sempre l'Ulss 6 Euganea, «Per le persone anziane o che semplicemente vogliano fare un po’ di attività fisica nella propria abitazione, il nostro Servizio Attività Motoria ha invece registrato alcuni video dimostrativi a tema pilates, ginnastica posturale, prevenzione delle cadute ed esercizi per la terza età». I video, realizzati in collaborazione con il Comune di Padova e l’Associazione Sportiva Gymnasium, sono disponibili a questo link.