Coronavirus, il secondo aggiornamento su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

I più recenti dati ufficiali emessi lunedì dal vertice della sanità veneta.

Padova

In provincia di Padova le persone attualmente positive al Coronavirus restano 194, come pure il totale dei contagiati da inizio epidemia è stabile a quota 3.928. Nessun nuovo positivo è dunque stato ufficializzato nelle ultime ore. Stabile anche il numero dei decessi complessivi dentro e fuori gli ospedali (276) e quello dei negativizzati (3.458). Le persone attualmente in isolamento domiciliare perché positive o venute in contatto con casi positivi sono 198. Nel Padovano i pazienti ricoverati in area non critica e positivi al Covid sono 24: 9 a Padova (+1), 14 a Schiavonia (+1), 1 a Camposampiero. Quelli in terapia intensiva restano 2 (uno a Padova e uno a Schivonia). Tre sono invece i positivi nell'ospedale di Comunità di Camposampiero e uno è stato dimesso dalla casa di cura Villa Maria.

Veneto

In Veneto i casi totali di Covid da inizio epidemia sono 19.098 e quelli ad oggi positivi sono 2.505. Tre i nuovi decessi ufficializzati nelle strutture sanitarie in regione che portano il totale (inclusi quelli avvenuti fuori dagli ospedali) a 1.883. Crescono i negativizzati che arrivano a 14.710, mentre le persone attualmente sottoposte a isolamento domiciliare sono 2.619. Aumenta di 2 unità il numero dei pazienti positivi ricoverati in area non critica e resta invariato quello delle terapie intensive. In totale si trovano nei reparti ospedalieri non critici 462 persone (181 positive e 281 negativizzate) e 38 nelle rianimazioni (10 positivi e 28 negativizzati). Negli ospedali di comunità si trovano 63 pazienti (25 positivi e 38 negativizzati) in attesa di dimissioni. La provincia più colpita resta Verona con 5.077 casi positivi totali, seguita da Padova (3.928), da Vicenza (2.835) e da Venezia che raggiunge Treviso a quota 2.655. A Verona anche il più alto numero degli attualmente positivi (780), seguiti da Vicenza (489), Treviso (451) e quinta Padova con 194.