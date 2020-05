Coronavirus, parte da Padova il primo progetto sulle conseguenze neurologiche da infezione

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo finanzia con 120mila euro il primo progetto in Italia di ricerca sulle possibili conseguenze neurologiche dell’infezione da Covid-19, in particolare le alterazioni dell’olfatto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il progetto

Il progetto "COVID19-CNS: Understanding neurotropism and long-term brain damage from COVID-19", che vede la collaborazione dei medici delle cliniche otorinolaringoiatriche di Padova e Treviso, è coordinato dal prof. Angelo Antonini, che gestisce l’Unità Parkinson e Disturbi del Movimento di Padova presso la Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedale Università di Padova (che segue oltre 1500 pazienti con Parkinson ed altre malattie neurodegenerative ed è il primo centro per numero di pazienti e volume della ricerca nel Triveneto). Spiega il professor Antonini: «Abbiamo creato un questionario di screening su base volontaria per i cittadini che presentano questo particolare disturbo legato al Covid-19 e che volessero poi essere ricontattati per ulteriori valutazioni. Il questionario è reperibile a questo link. Poiché il primo sintomo del Parkinson è il deficit olfattivo e la sua insorgenza precede le manifestazioni motorie di almeno 5-10 anni, va da sé che ci possono essere conseguenze a lungo termine. Nei casi di deficit olfattivo legato al Covid-19 che stiamo seguendo infatti in molte persone il disturbo rimane e alla risonanza magnetica si è evidenziato un danno a carico del bulbo olfattivo che potrebbe suggerire una via di ingresso del virus nel cervello». Lo studio può portare a risultati di particolare rilevanza per capire la genesi di alcuni disturbi neurologici, è quindi particolarmente importante che ci ha avuto nell’ambito di una infezione da Covid-19 un deficit olfattivo si colleghi a questo link per dare il proprio contributo informativo alla ricerca