Un aiuto concreto per i bimbi affetti da autismo: nasce il progetto di prevenzione odontoiatrica

L'Odontoiatria di Comunità dell'Ospedale di Piove di Sacco realizza il progetto educativo di prevenzione odontoiatrica "Autism", che ha lo scopo di creare una collaborazione da parte dei bambini affetti da autismo alle visite periodiche nell'ambiente odontoiatrico ospedaliero e di sviluppare in loro un corretto approccio all'igiene orale quotidiana.

L'iniziativa

L'iniziativa nasce dalla necessità di evitare le complicanze legate alla mancata igiene dentale, frequente in questi bambini, che comporta dolori e difficoltà di alimentazione. Saranno utilizzati i sistemi comportamenali attualmente in uso nel trattamento delle sindromi autistiche, incluso il metodo ABA. Il progetto preventivo, sponsorizzato dal nastrificio Victor di Piove di Sacco, ha una durata di tre anni e offre tempi, spazi e personale dedicati per ottenere il miglior ambientamento dei bambini affetti da autismo, dedicando a loro e ai familiari un'ora ad ogni singolo incontro. Le visite saranno effettuate con la presenza di due odontoiatri e un igienista dentale coordinati dal team dell'Odontoiatria di Comunità diretto dal dr. Gallo. Le visite si ripeteranno orientativamente ogni due mesi circa. L'adesione al progetto è gratuita, ma si richiede l'impegno ai genitori di seguire per tre anni il programma preventivo. Per informazioni ed eventuali adesioni agli ultimi posti disponibili, contattare il numero 049 9718926 dal lunedì al venerdì 8.30 - 14.30.