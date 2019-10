"Dalla parte della tua pelle": dermatite atopica dell'adulto, visite gratuite anche a Padova

La campagna nazionale di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto, che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione per chi soffre di questa patologia, fa tappa a Padova sabato 5 ottobre.

Dermatite atopica

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica ad interesse sistemico non contagiosa che colpisce tra il 10 e il 20% in età pediatrica e circa il 5% in età adulta. La dermatite atopica è caratterizzata da un prurito intenso e costante, forte secchezza della cute, comparsa di rossore diffuso e vescicole su diverse aree del corpo che possono variare a seconda dell’età del paziente. La patologia in età adulta colpisce principalmente le mani e i piedi, le pieghe dei gomiti e delle ginocchia, i polsi e le caviglie, il collo, il viso e il torace. Il decorso è cronico recidivante, si alternano periodi di remissione parziale a periodi di peggioramento. È una malattia sistemica, complessa e multifattoriale scatenata, oltre che dalla predisposizione genetica, da fattori ambientali come l’inquinamento, l’esposizione ad allergeni alimentari, irritanti e allergeni da contatto. L’impatto sulla qualità della vita dei pazienti è significativo: l’aspetto della cute arrossata e desquamante può infatti interferire con le relazioni sociali e il prurito forte e incessante può causare difficoltà di concentrazione, perdita di sonno, stanchezza. La dermatite atopica si associa spesso ad altre manifestazioni come asma, rino-congiuntivite allergica, rino-sinusite con polipi nasali e allergie alimentari. In Italia si registra un’alta incidenza di dermatite atopica negli adulti: l’8,1% degli intervistati ammette di soffrirne, a fronte di una media del 4,9% di altri paesi.

“Dalla parte della tua pelle”

“Dalla parte della tua pelle”, campagna promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST) con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e di ANDEA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e realizzata grazie al contributo incondizionato di Sanofi Genzyme, prevede consulti gratuiti su prenotazione in trenta centri ospedaliero-universitari in cui gli specialisti dermatologici saranno a disposizione per aiutare gli adulti che soffrono di dermatite atopica per intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze dei pazienti. Sabato 5 ottobre presso l’Uoc Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera di Padova (diretta dal Professor Mauro Alaibac) chi soffre di dermatite atopica potrà prenotare una visita di controllo dermatologico gratuito telefonando al numero 3404279447 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. La dermatite atopica è una patologia che la Clinica Dermatologica di Padova segue da molti anni con un ambulatorio ad essa dedicato di cui è responsabile la prof.ssa Anna Belloni Fortina. Il mercoledì pomeriggio è dedicato agli adulti e il martedi pomeriggio ai bambini. Per ulteriori informazioni: www.dallapartedellatuapelle.it