97 nuovi potenziali donatori di midollo osseo: nuovo successo per Admo Padova

Giovedì 23 maggio è stata un’altra giornata del "dono" per Padova, che ha segnato l'ennesimo record per l'associazione donatori di midollo osseo di Padova: in occasione del Career Day, l’evento dell’Università di Padova che mette in contatto gli studenti dell'ateneo con le imprese del territorio e che da ormai 3 anni ospita anche Admo Padova, i volontari sono riusciti a far tipizzare ben 97 ragazzi tra i 18 e i 35 anni.

I potenziali donatori

Lo scorso anno era stata raggiunta quota 88 potenziali donatori, che si erano sottoposti ad un semplice prelievo di sangue effettuato nell’ambulanza della Croce Verde. La forza di questi dati è data ancora una volta nella presenza dei volontari Admo ma anche della “rete di supporto”: gli infermieri volontari dell'associazione Cives Padova Odv, i volontari della Croce Verde di Padova, la dottoressa Milena Luca referente del Registro dei Donatori di Midollo Osseo per Padova. A tutti i nuovi donatori sono stati consegnati i gadget non solo di Admo, ma anche dei nostri amici partner QuelloGiusto e Caffè Pedrocchi, accanto a noi anche in questa occasione! Tra i nuovi donatori in prima linea gli studenti di Medicina, che si sono recati in gruppetti di oltre 10 persone per fare il prelievo tutti insieme. ma è arrivato anche chi, dopo aver incontrato a scuola Admo durante le uscite dei volontari, proprio giovedì compiva 18 anni e ha festeggiato con la tipizzazione. Numerosi anche gli studenti di Giurisprudenza, visto che “giocavano in casa”. In alcuni momenti si è formata pure una lunga coda davanti all'ambulanza. Paola Baiguera, presidente di Admo Padova presente all'iniziativa come volontaria, commenta: «Festeggiamo questa bellissima giornata anche con la notizia di un’imminente prossima donazione per Padova e sappiamo che forse ce ne saranno altre. Questo ci riempie di gioia. Ora con questa carica affrontiamo i prossimi eventi per continuare a divulgare il "dono" e diamo già appuntamento a tutti per "Match it Now", che si svolgerà il 5 e 12 ottobre in tutta la provincia di Padova».