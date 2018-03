Due progetti di Volontà di Vivere rivolti ai familiari dei malati oncologici, presentati in comune

L’associazione Volontà di Vivere, nasce nel 1979 e opera a Padova come centro di riabilitazione psicofisica del malato oncologico. Ha presentato i suoi due progetti che prenderanno il via nelle prossime settimane: il “Gruppo di auto mutuo aiuto”, rivolto ai familiari adulti del malato e l’iniziativa “Giovani in ascolto”, dedicata ai ragazzi che si trovano ad affrontare la malattia di un parente stretto. A questo secondo progetto in particolare saranno destinati i fondi raccolti dall’associazione grazie alla partecipazione al Charity Program della Padova Marathon.

A Palazzo Moroni

I progetti sono stati illustrati a palazzo Moroni nel corso di una conferenza stampa in cui era presente anche il vice sindaco Arturo Lorenzoni in rappresentanza della giunta comunale, la presidente dell’associazione Volontà di Vivere Anna Donegà. e anche la mezzofondista Nadia Dandolo. L’atleta parteciperà alla Padova Marathon con i colori dell’associazione. La partecipazione ai due percorsi è rivolta ad un numero ristretto di partecipanti, l’iscrizione ed è gratuita. Ciò è reso possibile grazie ai fondi raccolti dall’associazione tramite l’8 per mille, ad un contributo della Chiesa Valdese e a uno della Fondazione Cariparo.

Lorenzoni: "Affrontare insieme i problemi di una comunità"

Arturo Lorenzoni ha aperto la conferenza mettendo l’accento sull’importanza di questo tipo di progetti : “Quello di cui vi occupate è un tema che tocca tutti. Questo ci fa capire come i problemi di una comunità vanno affrontati e risolti tutti insieme. Voglio quindi esprimere la mia riconoscenza verso chi nel tempo ha dato prova di esserci e si impegna ancora per affrontare questi problemi, anche organizzando un servizio così innovativo”.

La campionessa Nadia Dandolo

La mezzofondista Nadia Dandolo ha spiegato perché sostiene Volontà di Vivere : “Ho voluto dare il mio contributo a questa associazione sia come atleta che come persona che in passato si è ammalata. Lo faccio anche per affermare l’importanza dello sport. Non necessariamente praticato a livello agonistico. Sport può essere anche una passeggiata. E’ un modo diverso per aiutarsi ad andare avanti. La mia esperienza lo dimostra”. Ha proseguito l’atleta: “Di solito gli atleti vengono considerati quelli sani, che non fumano, che mangiano bene… e invece anche gli atleti si ammalano. Ma hanno dei vantaggi. Lo sport ti crea qualcosa che ti aiuta ad andare sempre un passo più in là. E poi ti abitua ad avere cura del tuo corpo, ad ascoltarne i messaggi. Perché ci vuole poco a lasciarsi andare e ci vuole tanto a tirarsi su”.

Giovani in ascolto

Infine, ha spiegato la psicologa Giulia Dante: “Giovani in ascolto è un progetto molto innovativo e quindi lo scopriremo anche facendolo. Le parole chiave sono tre: ascolto, gruppo e prevenzione. Ascolto, perché è uno spazio dove i giovani saranno ascoltati, ma soprattutto impareranno ad ascoltare se stessi e gli altri; gruppo, perché capiranno che non sono soli ad affrontare questa battaglia; prevenzione, perché vorremmo agire prima che lo stress crei la necessità di una presa in carico più impegnativa”.