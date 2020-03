Fascicolo sanitario elettronico e app Sanità km Zero Ricette: come funzionano e come attivarli

Due strumenti utilissimi, già attivi prima dell'arrivo del Coronavirus. Ma che adesso assumono ancor più importanza: stiamo parlando del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale e dell'app Sanità Km Zero Ricette.

Fascicolo e App

Attivando il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, puoi visualizzare e scaricare senza più alcun limite di tempo, referti e altri documenti relativi alla tua salute, prodotti da qualsiasi azienda sanitaria ed ospedaliera regionale. Inoltre, scaricando l'app Sanità Km zero ricette, puoi gestire le prescrizioni farmaceutiche dallo smartphone: ricevi direttamente le ricette sul telefono e ritiri i farmaci in farmacia senza più bisogno del promemoria cartaceo. Tutte le info su come funzionano e come attivarli sono disponibili a questo link.

Referti

L'Ulss 6 Euganea, inoltre, comunica che “Per informazioni del ritiro dei referti sono attivi da lunedì a venerdì 9.00 - 15.00 i seguenti numeri telefonici:

CUP Ospedale di Camposampiero tel. 049 9324374 - 9324376

CUP Ospedale di Cittadella, tel. 049 9424415 - 9424416 - 9424330 - 9424397

Consegna referti Ospedale di Piove di Sacco, tel. 049 9718308

Ospedali Riuniti Padova Sud e Distretto Padova Sud:

CUP Ospedale di Monselice, tel 0429 788233

CUP Ospedale di Conselve, tel. 049 9598162

Il referto del tampone per coronavirus non è disponibile a CUP. Le persone con esito del tampone positivo sono contatattate telefonicamente entro 48 ore. I referti negativi saranno inviati per posta ordinaria una volta superata questa fase di emergenza.