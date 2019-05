Federazione sindacale di polizia e Lilt di nuovo insieme contro il melanoma

Insieme all'insegna della prevenzione contro i tumori. Questo il cuore dell'incontro che giovedì ha visto partecipare la Federazione sindacale di polizia e la Lilt.

L'incontro e le visite mediche

La giornata si è svolta per il terzo anno consecutivo nella sede del Secondo reparto mobile di Padova in via d'Acquapendente. "Non andare in tilt, c'è Fsp insieme alla Lilt" lo slogan dell'iniziativa che ha visto la presenza del questore Paolo Fassari e del presidente provinciale Lilt Dino Tabacchi. Con loro anche i medici Mauro Alajbac, direttore della clinica dermatologica ospedaliera cittadina, Sergio Garofalo, direttore dell’ospedale militare, e Gianluigi Recarti responsabile delle relazioni esterne Lilt. Questi ultimi hanno tenuto un seminario dedicato all'importanza della diagnosi precoce del melanoma cutaneo a cui hanno partecipato moltissimi iscritti al sindacato con le loro famiglie. I presenti hanno anche beneficiato di una mappatura gratuita dei nei nell'ambito delle visite mediche specialistiche eseguite negli ambulatori della struttura.