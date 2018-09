Giornata Mondiale del Cuore a Padova. Sul Liston festa e prevenzione

Un sabato dedicato al cuore: torna sabato 29 settembre la "Giornata mondiale del cuore", manifestazione di impegno civile e umanitario che coinvolge attivamente centinaia di organizzazioni in quasi tutte le città del mondo, con varie e numerose iniziative.

Festa e salute

Un contesto di festa per una iniziativa di sensibilizzazione popolare e di importante impulso socio-sanitario per la diffusione dei temi legati alla prevenzione e alla cura delle sofferenze e malattie cardiovascolari.

A Padova l'azienda Ulss6 Euganea, l'Associazione Medica Patavina e Medici in Strada organizzano due eventi in collaborazione con l'ufficio Città Sanedel Comune di Padova: un convegno in Sala Anziani al mattino e la possibilità di effettuare visite mediche gratuite per tutta la giornata sul Liston.

Programma

dalle 9:30 alle 18 - lungo il Liston, di fronte a Palazzo Moroni: Consulenza e visite gratuite

dalle 9:45 - sala Anziani a Palazzo Moroni: Convegno:

dalle 10 - "Interrogativi e frontiere nella prevenzione cardiovascolare: facciamo davvero del nostro meglio?" relatore Giampaolo Pasquetto

dalle 10:30 - "Scompenso cardiaco e elettrostimolazione: una soluzione avanzata di terapia" relatore Gianfranco Frigo

dalle 11 - "Mantieni giovane il tuo cuore" relatore Elisabetta Garelli