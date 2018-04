Un gruppo di sostegno per i care givers, quelli che si occupano di persone affette da demenza

Sei incontri per chi si trova a seguire e prestare assistenza alle persone affette da demenza. Il Centro Famiglie Arcella, in collaborazione con il settore Servizi Sociali del Comune, organizza “Io mi curo di te. E..”, gruppo di sostegno per care givers, con incontri a partire da sabato 7 aprile.

L'assistenza per chi soffre di demenza senile

«Seguire e assicurare le cure necessarie alle persone affette da demenza – spiegano gli organizzatori – è un compito difficile, dal punto di vista economico, ma soprattutto da quello affettivo. Il gruppo ha l’obiettivo di fornire sostegno alle persone che si trovano in queste situazione e aumentare le risorse sociali attraverso l’incontro e la condivisione». A seguire il gruppo saranno Giorgia Tolio e Anna Piovan, psicologhe e psicoterapeutiche. «Seguire una persona affetta da demenza è complesso – sottolinea l’assessora Marta Nalin – Spesso è difficile individuare subito quello che sta succedendo e magari ci si ritrova impreparati a una situazione che mette in crisi i rapporti affettivi. Una tragedia che può colpire chiunque. Sapere che non si è soli e condividere con altre persone quello che si sta passando, coadiuvati da dei professionisti, è uno strumento di sostegno fondamentale».

Gli incontri

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 10 alle 11.30 nella sede del Centro delle Famiglie Arcella di via Pierobon 19/b. È previsto un ciclo di sei incontri (dopo il 7 aprile il 14 aprile, 28 aprile, 12 maggio, 26 giugno e 9 giugno) sottoposti a monitoraggio di efficacia.