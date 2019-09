Controlli medici gratuiti per tutti: primo appuntamento con "La Salute in piazza"

Prenderà il via a Montagnana domenica 15 settembre il ciclo di tre appuntamenti dal titolo “La salute in piazza”, un’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Padova e Confartigianato Donne Impresa, in collaborazione con "Sani in Veneto", il Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del Veneto.

Controlli medici gratuiti

Dalle ore 9 alle ore 18, in Piazza Vittorio Emanuele, sarà possibile effettuare controlli medici gratuiti. In particolare, controlli cardiologici e screening senologici gratuiti, grazie ad un’unità mobile a disposizione dei cittadini interessati. Il progetto proseguirà poi il 22 settembre a Camposampiero e il 29 settembre a Padova.