Appuntamento anche a Padova con la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

La 17esima edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2018 si terrà in tutta Italia dal 17 al 25 marzo. La Campagna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2005, ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione oncologica sensibilizzando la popolazione in generale – ed in particolare le giovani generazioni - sull’importanza dei corretti stili di vita, a cominciare dalla sana alimentazione.

Lilit

Sabato 24 marzo la LILT di Padova ONLUS sarà presente in città con i volontari e medici dermatologi per distribuire ai cittadini il tradizionale opuscolo informativo, volto a divulgare le tematiche della prevenzione oncologica e proporre la bottiglia di olio extra vergine di oliva 100% italiano, simbolo della campagna nazionale di prevenzione, scelto per le sue “preziose” qualità protettive nei confronti dei vari tipi di tumore e per le accertate caratteristiche nutrizionali ed organolettiche.

Ambulatorio mobile

Grazie alla collaborazione della Croce Verde di Padova e al patrocinio del Comune di Padova - Ufficio Città Sane verrà allestito davanti a Palazzo Moroni un ambulatorio mobile per tutta la giornata di sabato (dalle 9.30 alle 17.30), dove sarà possibile effettuare una visita gratuita del melanoma cutaneo.

Città sane



«Il Comune di Padova ha a cuore la salute dei suoi cittadini – sottolinea la consigliera con delega alle Città Sane, Silvia Giralucci – Anche l’amministrazione locale non ha competenze specifiche in materia di sanità, fa e farà sempre il massimo possibile per stare accanto e sostenere le associazioni di volontariato e le istituzioni che erogano salute per le iniziative che riguardano prevenzione e l'adozione di corretti stili di vita. La salute è un bene prezioso che si può preservare con attenzione giorno per giorno».