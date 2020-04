Consegna a domicilio gratuita dei farmaci in sette LloydsFarmacia

Prosegue l’iniziativa congiunta di LloydsFarmacia e Bayer Italia che fino a fine aprile garantisce il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci oltre al servizio di prenotazione e ritiro nelle sette farmacie comunali aderenti della città.

Come funziona

Il servizio è attivabile nelle sei farmacie comunali LloydsFarmacia e nella LloydsFarmacia Guizza e offre la possibilità di ricevere a casa, farmaci e parafarmaci consegnati secondo i più rigidi standard di sicurezza imposti dall'allerta sanitaria. Per attivarlo è necessario scaricare l’app "LloydsFarmacia" procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero 02.80011022 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19). Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio è attivo anche il servizio "Prenotazione&ritiro in farmacia" che dà la possibilità di effettuare l’ordine tramite l'app "LloydsFarmacia" e di ritirare i prodotti in farmacia.

Farmacie aderenti

Le sette farmacie aderenti sono:

Farmacia Alla Pace (via Rezzonico, 14)

Farmacia Ciamician (via Ciamician, 56)

Farmacia Palestro (via Palestro, 28)

Farmacia San Bellino (via Bramante, 12)

Farmacia San Lorenzo (via Petrella, 6)

Farmacia Santa Rita (via Facciolati, 35) Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Farmacia Guizza (via Guizza, 200)