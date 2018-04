"Run for Iov" alla maratona di Londra: in gara dieci donne che hanno sconfitto il cancro al seno

Si chiamano Barbara, Valentina, Marina, Iuliana, Michela, Antonella, Cinzia, Alice, Paola e ancora Michela. Sono pronte a correre per 42 chilometri e 195 metri. Eppure hanno già vinto in partenza. Perché sono tutte accomunate da un'unica battaglia: hanno sconfitto il cancro al seno. È partito venerdì dalla sede dello Iov a Padova il team "Run for Iov", che parteciperà domenica 22 alla London Marathon 2018, la più importante manifestazione podistica europea.

Il team

Insieme alle dieci "eroine" ci sarà anche una parte del team che ha già corso la maratona di New York nel 2016 (Sandra, Patrizia, Alberta, Paola, Donatella, Caroline, Sabrina, Ornella) nonché alcuni "runners" dello Iov-Irccs (Stefania Zovato, Tania Saibene, Antonella Brunello, Cata Tommasin, Chiara Bortolato e Samantha Serpentini). Il team è seguito a Londra anche dal medico sportivo Andrea Gasperetti e dall'allenatore Stefano Zanellato. Alla partenza erano presenti anche Giuseppe Opocher (direttore scientifico Iov-Irccs) e Fernando Bozza (direttore di chirurgia senologica, Iov-Irccs). Il “team di Run For Iov” è nato nel 2015 per iniziativa di Sandra Callegarin (ex-paziente IOV e fondatrice della Onlus RYLA, Run for Your Life Again) ed è formato da donne che hanno superato felicemente una diagnosi di tumore al seno. Il team - che porta nel mondo il messaggio che il cancro al seno si può combattere e che grazie alla qualità delle cure dello IOV-IRCCS le pazienti possono tornare ad una vita quotidiana soddisfacente - lavora insieme ormai da tre anni seguito da un’équipe di preparatori sportivi ed ha già partecipato alle maratone di New York e Valencia, oltre che ad una serie di altre manifestazioni podistiche.