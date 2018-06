Un vademecum per trascorrere le vacanze in totale sicurezza: torna "Farmacia in viaggio"

Per partire più tranquilli. Torna il servizio “Farmacia in viaggio” nelle 586 Farmacie Specializzate di Farmacisti Preparatori. Per tutto il periodo estivo i farmacisti offriranno consulenze personalizzate per pianificare e trascorrere viaggi e vacanze con consapevolezza e in completa sicurezza, a seconda della meta, dell’itinerario pianificato e del tipo di viaggiatore.

Informazioni pratiche su rischi e precauzioni

"Le Farmacie Specializzate sono da sempre in prima linea nell’informazione sanitaria e nella prevenzione. - spiega Santo Barreca, esponente della rete delle Farmacie Specializzate di Farmacisti Preparatori - Anche in viaggio, informazioni aggiornate e suggerimenti mirati possono fare la differenza. Un esempio su tutti: non serve mettere in valigia tanti medicinali ‘per precauzione’, ma è molto meglio portare con sé pochi farmaci che siano adeguati alle proprie esigenze e al paese di destinazione”. Il servizio Farmacia in viaggio offre proprio questo: informazioni pratiche su quali sono i rischi maggiori quando si viaggia e sulle precauzioni da seguire, sulle norme igieniche consigliate, su cosa mangiare, sui farmaci e i prodotti salva-vacanza.

Vademecum per le categorie più a rischio

Oltre al consiglio del farmacista, chi visiterà le Farmacie Specializzate riceverà dei manualetti informativi sulla sicurezza in viaggio. Disponibili anche vademecum dedicati a categorie che meritano speciali attenzioni: donne in gravidanza e in allattamento, neonati e bambini, anziani, lavoratori all’estero, viaggiatori fuori dalle rotte turistiche e persone che si recano in zone endemiche.

L’elenco delle farmacie aderenti a Padova e provincia

Questo l'elenco delle farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Padova:

Farmacia Perini - Via Euganea, 84/B - Bresseo

Farmacia Alla Castagnara - Via Marconi, 47 - Cadoneghe

Farmacia S. Maria Assunta - Via Antoniana, 187 - Campodarsego

Farmacia Boschi - Via Roma, 56 – Galzignano

Farmacia Alla Madonna - Via Aurelia, 16 – Loreggia

Farmacia Culatti - Via Este, 26 - Masi

Farmacia Perin – Via Noventana, 82 – Noventa Padovana

Farmacia Brizzi – Via Tiziano Aspetti, 28 – Padova

Farmacia Centrale – Via Gorizia, 1 – Padova

Farmacia Faccioli - Via Boccaccio, 92/A - Padova

Farmacia Magrin - Via Arrigoni 2/A - Peraga di Vigonza

Farmacia Monaco - Via Roma, 121 - Piove di Sacco

Farmacia San Fidenzio - Via Volparo, 12 - Polverara

Farmacia Lucatello - Via Vittorio Emanuele, 1 - San Pietro In Gù

Farmacia Zanon - Via Ca' Dolfin, 5/A – Villa Del Conte

Farmacia Marchetti - Via Roma, 92 - Villafranca Padovana

Farmacia Paccanaro - Via Caltana, 90 - Villanova di Camposampiero