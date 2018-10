"Per ritrovare l'amicizia con il cibo": ottobre è il mese della tolleranza alimentare

Per ritrovare l'amicizia con il cibo: nelle 600 Farmacie Specializzate di tutta Italia ottobre sarà il “Mese della tolleranza alimentare”, una nuova iniziativa per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.

L'iniziativa

Un'iniziativa che coinvolge 17 Farmacie Specializzate di Padova e provincia, dove per un mese sarà possibile fare a condizioni vantaggiose un Food Inflammation Test che permette non solo di misurare l’infiammazione da cibo, ma anche di costruire un percorso per recuperare la tolleranza alimentare, capendo cosa mangiare e quando. Spiega il dottor Santo Barreca: "Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un’alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana. Per questo a ottobre vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema dell’infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate. Saremo a disposizione di tutti coloro che desiderano sapere di più sull’infiammazione da cibo e vedremo insieme a loro come compiere le giuste scelte alimentari per ritrovare l’amicizia con il cibo".

L'elenco delle farmacie padovane aderenti

Le Farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Padova sono:

Farmacia Perini - Via Euganea, 84/B - Bresseo

Farmacia Alla Castagnara - Via Marconi, 47 - Cadoneghe

Farmacia S. Maria Assunta - Via Antoniana, 187 - Campodarsego

Farmacia Boschi - Via Roma, 56 - Galzignano

Farmacia Alla Madonna - Via Aurelia, 16 - Loreggia

Farmacia Culatti - Via Este, 26 - Masi

Farmacia Perin - Via Noventana, 82 - Noventa Padovana

Farmacia Brizzi - Via Tiziano Aspetti, 28 - Padova

Farmacia Centrale - Via Gorizia, 1 - Padova

Farmacia Faccioli - Via Boccaccio, 92/A - Padova

Farmacia Magrin - Via Arrigoni 2/A - Peraga di Vigonza

Farmacia Monaco - Via Roma, 121 - Piove di Sacco

Farmacia San Fidenzio - Via Volparo, 12 - Polverara

Farmacia Lucatello - Via Vittorio Emanuele, 1 - San Pietro In Gù

Farmacia Zanon - Via Ca' Dolfin, 5/A - Villa Del Conte

Farmacia Marchetti - Via Roma, 92 - Villafranca Padovana

Farmacia Paccanaro - Via Caltana, 90 - Villanova di Camposampiero