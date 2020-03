Nuovo primario per il reparto di radiologia: è il dottor Giuseppe Mansi Montenegro

Il dottor Giuseppe Mansi Montenegro, 63 anni, originario di Galatina (Lecce) è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Radiologia dell’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice (Schiavonia).

Giuseppe Mansi Montenegro

Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova nel 1994, quindi specializzatosi in Radiologia, indirizzo Radiodiagnostica nel 1999, Mansi Montenegro proviene dall’Ulss 8 Berica nella quale tre anni fa è confluita l’Ulss 6 di Vicenza dove il dottor Mansi Montenegro ha lavorato a partire dal 2000 maturando una lunga esperienza soprattutto in angiografia e in radiologia interventistica. Negli ultimi dieci anni Giuseppe Mansi Montenegro ha eseguito oltre 51mila esami diagnostici (radiologia convenzionale, ecografia, ecocolordoppler, Tac, angiografie body) e 4mila esami angiografici vascolari ed extravascolari nell’adulto, nel bambino e nel neonato. Al nuovo primario i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte dei vertici dell'Ulss 6 Euganea.