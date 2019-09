Nuovo primario per il reparto di Pneumologia: è la dottoressa Maria Rita Marchi

L’unità operativa complessa di pneumologia dell’ospedale di Cittadella ha un nuovo direttore: è la dottoressa Maria Rita Marchi, 54 anni, vincitrice di concorso pubblico. L’incarico è stato assegnato ufficialmente dal direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta, che ha apposto la sua firma su apposita delibera aziendale.

Laureatasi in Medicina e chirurgia all’Università di Padova nel 1990, Maria Rita Marchi si è poi specializzata in malattia dell’apparato respiratorio e in medicina fisica e della riabilitazione. Negli ultimi diciassette anni è stata dirigente medico pneumologo nell’Azienda ospedaliera di Padova, referente dell’organizzazione ambulatoriale, diagnostica e riabilitativa dell’unità operativa complessa di fisiopatologia respiratoria. Nel tempo la specialista ha maturato una lunga esperienza nel trattamento delle malattie che interessano i polmoni, facendo anche da tutor agli studenti specializzandi. Commenta il dg Scibetta: «Diamo il benvenuto alla dottoressa Marchi, con la quale il presidio ospedaliero di Cittadella si arricchisce di un’ulteriore, alta competenza e le auguriamo buon lavoro: il trattamento delle patologie polmonari è un settore particolarmente strategico in quanto sono responsabili di circa un sesto dei decessi in tutto il mondo».