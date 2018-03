All'Orto Botanico il convegno sulla qualità della vita delle persone con sindrome di Down

Conferenza stampa a Palazzo Moroni, presso la sala Anziani, per presentare il convegno di sabato 17 marzo presso l’Orto Botanico. Presente anche il vice sindaco Arturo Lorenzoni.

Le associazioni insieme

L’Associazione Down DADI e la Fondazione Baccichetti, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale CoorDown e il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, promuovono per la prima volta a Padova un evento che mira proprio a favorire questo incontro, cogliendo l'occasione della celebrazione della Giornata Mondiale 2018 delle persone con sindrome di Down. Insieme intendono presentare alla società civile gli ultimi sviluppi della ricerca e le esperienze che a Padova, in Italia e all’estero coinvolgono direttamente bambini e adulti con sindrome di Down. In Veneto ci sono 40 nuovi nati all’anno affetti da sindrome down, un individuo ogni 2000.

L'ospite speciale

All’evento sarà presente il Prof. Jean Maurice Delabar, a nome della Trisomy 21 Research Society (http://www.t21rs.org), la società scientifica internazionale, nata nel 2014, che ha tra le sue finalità l’obiettivo di aprire la ricerca scientifica alla collaborazione con associazioni e familiari, al fine di favorire la qualità della ricerca stessa e migliorare la salute e l’aspettativa di vita per le persone con sindrome di Down.

