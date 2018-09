Ospedale, arriva il nuovo Robot Da Vinci: consentirà 400 interventi l'anno

Presentato a dirigenti e primari dell'ospedale, con la presenza del governatore Zaia, il nuovo robot Da Vinci acquistato grazie al contributo della Regione Veneto e della Fondazione Cassa di Risparmio.

Da Vinci

Il nuovo robot consentirà di effettuare a piena operatività quattrocento interventi chirurgici l’anno. E’ stata acquisita, rispetto alla dotazione di base, anche una seconda console chirurgica e di un software di simulazione specifico per la didattica. Flor, direttore dell’azienda ospedaliera e il rettore dell’università, Rizzuto hanno messo in gran luce questo aspetto che è una grande opportunità per la formazione dei chirurgi nell'ambito della chirurgia robotica.

Robot

Il robot Da Vinci è la più moderna evoluzione dei sistemi in commercio e si aggiunge alla piattaforma già presente dal 2005.

Le unità operative che utilizzeranno il nuovorobot e la tipologia di procedure chirurgigiche ipotizzate sono: chirurgia toracica, cardiochirurgia, chirurgia generale, trapianti di rene e pancreas, otorinnolaringoiatria, urologia, ginecologia e chirurgia pediatrica.