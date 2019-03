Prevenzione oncologica, la dottoressa Bonavina dello Iov ospite di Talent Garden

Giuseppina Bonavina, direttrice sanitaria dell'istituto Oncologico Veneto, ha incontrato stamattina i membri del Talent Garden Padova in via della Croce Rossa.

Parola d'ordine, prevenzione

Talent Garden, network che unisce professionisti del mondo digitale tra i 20 e 40 anni,ha scelto di aderire alla Settimana nazionale per la prevenzione oncologica ospitando nel suo campus la dottoressa Bonavina dello Iov che ha svelato dodici preziosi consigli per ridurre il rischio di cancro. «A ragazzi e giovani adulti possiamo raccontare la prevenzione in termini semplici, come atteggiamenti che devono esistere e crescere con noi» ha spiegato il medico illustrando i risultati esposti dall'Associazione italiana di oncologia medica. Oltre il 30% delle patologie oncologiche potrebbe essere prevenuto ed evitato seguendo stili di vita corretti: «La prevenzione è il peggiore nemico delle patologie che possiamo sviluppare nel corso della nostra vita» aggiunge Bonavina.

L'appoggio di Talent Garden

I dodici consigli chiave nella prevenzione del tumore sono raccolti nel Codice europeo contro il cancro. Sono raccomandazioni nate per informare e veicolare scelte di vita sane che riguardano la quotidianità, dall'alimentazione all'attività fisica, dal rapporto con fumo e alcol all'importanza di eseguire screening periodici. Suggerimenti raccolti dal co-fondatore di Talent Garden Padova, Gianni Potti: «Da noi di Talent deve partire un messaggio importante per tutta la nostra community: la prevenzione è fondamentale».