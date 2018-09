Il professor Foresta: "L'Aids non passa mai di moda, anzi cresce il numero di giovanissimi affetti dal virus"

L’andrologo Carlo Foresta lancia un allarme: “L’aids non è ancora passato di moda”. Siamo alla conferenza stampa del Future Vitage Festival e tra gli intervenuti c’è proprio il professore. Ha trovato proprio lo slogan giusto per comunicare il messaggio, visto il contesto.

Screening

Il piano è proprio quello di mettere la possibilità di effettuare lo screening in totale anonimato. “E’ il quarto anno che siamo presenti al Vintage. Uno binomio azzeccato. Tanto è vero che tutto cambia tranne che l’incidenza dei casi di HIV nel nostro territori. Questo vuol dire che non c’è abbastanza conoscenza e di conseguenza prevenzione nei giovani”. Sono troppi i comportamenti a rischio, le conseguenze gravissime.

Comportamenti a rischio

“Si sta verificando - spiega ancora il professore - un fatto anomalo. Aumentano soprattutto i casi di adolescenti, coloro che non fanno di solito i test visto che dovrebbero avere il consenso dei genitori. Sono giovani che non utilizzano il preservativo, che non hanno nessun tipo di informazione ma praticano ugualmente sesso. Le donne poi confondono la pillola del giorno dopo con quella anticoncezionale”. Sono solo alcuni dei comportamenti totalmente errati che cita il professore.

Diffusione

Arriviamo ai numeri: “In media siamo sul 5,3 a livello regionale, Padova però ha dato superiore rispetto alle altre città. Ma l’hiv è solo la punta dell’iceberg delle malattie sessualmente trasmettibili, perché sifilide e altre patologie stanno avendo una impennata incredibile. Questo preoccupa anche il ministero della salute”.