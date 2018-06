L’eccellenza della sanità padovana: il professor Lorenzo Calò numero uno al mondo per le malattie renali

Una straordinaria conferma. Che arriva per il quinto anno consecutivo: il professor Lorenzo Calò, dell’Azienda Ospedaliera di Padova, è stato nuovamente indicato quale miglior esperto al mondo nell'ambito delle malattie renali.

Nefrologia al top

Il professor Calò, nefrologo, ipertensiologo ed internista, direttore della Nefrologia 2 dell’Azienda Ospedaliera di Padova, è anche direttore eletto della Scuola di specializzazione in Nefrologia dell’Università di Padova. Da quasi trent’anni segue in particolare la sindrome di Gitelman e la sindrome di Bartter, malattie renali genetiche rare che compromettono il riassorbimento tubulare renale di potassio e di magnesio. La conseguente riduzione nel sangue di potassio e magnesio può indurre l’insorgenza di aritmie cardiache che nei casi più gravi possono anche essere fatali e, seppur raramente, anche evolvere verso l’insufficienza renale cronica. L’analisi genetica identifica la mutazione nel gene che codifica per la proteina responsabile del trasporto tubulare renale del potassio permettendo con certezza la diagnosi.