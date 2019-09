Ritirati dal commercio farmaci contenenti ranitidina: tutte le info

“Lo scorso 20 settembre Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha disposto il ritiro dalle farmacie e dalla catena distributiva di tutti i lotti di medicinali contenenti il principio attivo ranitidina prodotto presso l’officina farmaceutica Saraca Laboratories Ltd - India per la presenza in alcuni di questi lotti, di un’impurezza denominata N-nitrosodimetilammina (Ndma)”. Così inizia la nota diramata dall'Ulss 6 Euganea riguardo all'allerta-ranitidina.

Info ai cittadini

Prosegue l'Ulss 6 Euganea: “A scopo precauzionale, l’Aifa ha anche disposto il divieto di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in Italia di medicinali contenenti ranitidina prodotti da altre officine farmaceutiche diverse da Saraca Laboratories Ltd, in attesa che vengano analizzati. Informazioni ai cittadini:

Se sei in trattamento con un medicinale a base di ranitidina che ti è stato prescritto dal tuo medico, non sospendere il trattamento, ma consulta il medico il prima possibile. Potrai concordare con lui un trattamento alternativo (un altro medicinale diverso da ranitidina, indicato nel trattamento delle condizioni in cui lo stomaco produce quantità eccessiva di acido).

Se sei in trattamento con un medicinale di automedicazione a base di ranitidina, consulta il tuo medico o il tuo farmacista che ti potranno consigliare un farmaco alternativo.

NDMA è una sostanza chimica organica che si genera come sottoprodotto di numerosi processi industriali. È inoltre presente a livelli molto bassi nelle forniture d’acqua e in alcuni alimenti, in particolare quelli cotti, affumicati o stagionati. Non sono attesi danni, quando ingerita in quantità molto basse.

Non si attende un rischio acuto per il paziente che abbia già assunto medicinali contenenti ranitidina.

Aifa ha pubblicato, inoltre, un documento di domande e risposte per fornire ulteriori informazioni utili per pazienti e operatori sanitari, disponibile a questo link".

Liste dei farmaci ritirati e vietati

Conclude l'Ulss 6 Euganea: “L’Agenzia Italiana del Farmaco informa che nelle ultime ore sui social network si stanno diffondendo liste di farmaci che nulla hanno a che vedere con quelli oggetto dei provvedimenti restrittivi disposti nei giorni scorsi che riguardano esclusivamente farmaci contenenti ranitidina. Aifa raccomanda di consultare esclusivamente le informazioni pubblicate sul portale dell’Agenzia, in cui sono presenti anche gli elenchi dei lotti dei farmaci contenenti ranitidina interessati dal ritiro e di quelli interessati dal divieto di utilizzo. L'elenco dei farmaci ritirati è disponibile a questo link, mentre l'elenco dei farmaci vietati è disponibile a questo link. Ogni altro elenco difforme da quelli su indicati non è da considerarsi attendibile”.