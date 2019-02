Il "Self Shiatsu" a Scuola per aiutare a superare l'ansia da prestazione degli studenti e migliorare la loro salute

Il progetto Self Shiatsu a scuola è frutto della collaborazione tra VIs Fisiero e l'Ufficio Città Sane del Comune di Padova. E' stato presentato in una conferenza stampa, giovedì 14 febbraio, in Sala Bresciani Alvarez a Palazzo Moroni.

Shiatsu e salute

Silvia Giralucci, consigliera con delega alle Città Sane, ha introdotto l'iniziativa che è stata poi illustrata da Nadia Simonato, Vis Fisieo e da Alberto Danieli, preside del liceo Duca d’Aosta e dalla professoressa Valeria Pellegrino.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Valeria Pellegrino è un insegnante di lettere delle scuole superiori ed è una delle promotrici di questo progetto: «L'idea è partita qualche anno fa per aiutare i ragazzi a superare l'ansia da prestazione che si manifesta prima delle verifiche, delle interrogazioni. Non tutti ne soffrono, ovviamente, ma ugualmente lo proponiamo agli studenti perché serve anche a conoscere meglio se stessi e il proprio corpo. E' a una fascia di età, quella dell'adolescenza, può facilitare il rapporto con sè stessi e di conseguenza contribuisce a migliorare la salute. Per questo la partnership con Città Sane».