Vaccinazioni pediatriche, cambia la modalità di prenotazione: nuovo numero unico per 4 sedi

Uno per quattro: da lunedì 4 marzo è attivo il contatto telefonico unico per le vaccinazioni pediatriche per le sedi di via Boccaccio, Noventa, Colli e Cadoneghe.

I contatti

Il numero unico di telefono per il Servizio Vaccinazioni Pediatriche è lo 049 8217406 e gli orari di risposta, compatibilmente con la disponibilità di personale, sono il lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17 e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30. È possibile contattare il servizio via mail o fax, specificando: cognome, nome, data di nascita del bambino e recapito telefonico e/o mail del genitore. Per utenti afferenti alle sedi di Via Boccaccio e Noventa: mail vaccinazioni.d1.boccaccio@aulss6.veneto.it, fax 049 8217407. Per utenti afferenti alle sedi di Colli e Cadoneghe: mail vaccinazioni.d1.colli@aulss6.veneto.it, fax 049 8216124.