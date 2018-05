Muoversi? È tutta salute: la lotta alla sedentarietà parte dalle farmacie specializzate

Per sensibilizzare i cittadini sui rischi associati a uno stile di vita sedentario: la rete delle farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori ha indetto la “settimana dell’attività fisica”.

Controlli e consigli personalizzati

Dal 21 al 26 maggio chi entrerà in una delle 17 farmacie specializzate di Padova e provincia potrà misurare gratuitamente la sua circonferenza addominale e ricevere una consulenza qualificata da parte del farmacista per costruire insieme un percorso di salute e benessere. La sedentarietà è difatti associata a gravi disturbi e malattie come insulino-resistenza, ipercolesterolemia, ipertensione, diabete di tipo 2, ma anche malattie cardiocircolatorie come infarto miocardico, ictus e insufficienza cardiaca: ecco perché è importante sensibilizzare i cittadini sui benefici dell’attività fisica per la salute.

Le “molecole del buonumore”

“Una regolare attività fisica contrasta l’obesità ed è utile per prevenire e ridurre osteoporosi, rischio di fratture e disturbi muscolo-scheletrici come il mal di schiena – spiega il dottor Santo Barreca, portavoce delle farmacie specializzate - Grazie alla liberazione delle “molecole del buonumore” (endorfine e serotonina), l’attività fisica riduce anche i sintomi legati ad ansia, stress e depressione”. Il tipo e il livello di attività fisica di cui abbiamo bisogno varia tuttavia per ciascuno di noi a seconda dell’età e delle condizioni fisiche. Da qui l’importanza fondamentale della consulenza personalizzata del farmacista.

"Almeno due ore e mezza di attività moderata alla settimana"

Oltre alla misurazione gratuita della circonferenza addominale, nella settimana dal 21 al 26 maggio i cittadini riceveranno consigli personalizzati sullo stile di vita e un diario per monitorare i propri miglioramenti con le successive misurazioni e controlli. "Per ottenere risultati non serve svolgere un’attività fisica intensa come spesso si crede – prosegue il Dottor Barreca – Basta, infatti, impegnarsi una ventina di minuti al giorno. Il Ministero della Salute, nelle sue linee guida, consiglia un minimo di 150 minuti di attività moderata alla settimana”.

L’elenco delle farmacie specializzate di Padova e provincia

Le farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia di Padova sono:

Farmacia Perini - Via Euganea, 82 - Bresseo

Farmacia Alla Castagnara - Via Marconi, 47 - Cadoneghe

Farmacia S. Maria Assunta - Via Antoniana, 187 - Campodarsego

Farmacia Boschi - Via Roma, 56 – Galzignano

Farmacia Alla Madonna - Via Aurelia, 16 – Loreggia

Farmacia Culatti - Via Este, 26 - Masi

Farmacia Perin – Via Noventana, 82 – Noventa Padovana

Farmacia Brizzi – Via Tiziano Aspetti, 28 – Padova

Farmacia Centrale – Via Gorizia, 1 – Padova

Farmacia Faccioli - Via Boccaccio, 92/A - Padova

Farmacia Magrin - Via Arrigoni 2/A - Peraga di Vigonza

Farmacia Monaco - Via Roma, 121 - Piove di Sacco

Farmacia San Fidenzio - Via Volparo, 12 - Polverara

Farmacia Lucatello - Via Vittorio Emanuele, 1 - San Pietro In Gù

Farmacia Zanon - Via Ca' Dolfin, 5/A – Villa Del Conte

Farmacia Marchetti - Via Roma, 92 - Villafranca Padovana

Farmacia Paccanaro - Via Caltana, 90 - Villanova di Camposampiero