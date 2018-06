Medicinali a metà prezzo, per combattere lo spreco: nasce il portale "Econviene"

Un’idea nata tra Padova e Udine. Con un obiettivo fondamentale: combattere lo spreco. Nasce Econviene (www.econviene.it), un’innovativa piattaforma e-commerce che propone integratori e cosmetici a catalogo, con uno sconto fisso del 20% sul listino, oltre a numerosi altri prodotti a rischio di inutile distruzione (perché hanno scadenza ravvicinata, sono prodotti di fine stock o hanno il packaging danneggiato) con uno sconto minimo del 50%.

Per "salvare" milioni di medicinali

Una scelta che abbina coscienza green e trasparenza verso il consumatore. Ogni anno nel nostro Paese milioni di confezioni di medicinali vengono distrutti: uno spreco che ha inizio ai vertici della filiera produttiva e distributiva, per poi proseguire lungo tutto il suo percorso. Le ragioni che determinano questo fenomeno possono essere molteplici: confezione danneggiata, come piccoli difetti di stampa o packaging esterno leggermente rovinato; scadenza inferiore ai 6 mesi, di conseguenza le farmacie tendono a non ritirare più questi prodotti dalle aziende e dai grossisti; fine stock, ossia prodotti che gli operatori del settore farmaceutico (farmacie, grossisti o altro) hanno deciso di dismettere per motivi commerciali. Il fenomeno interessa sia i farmaci etici (somministrabili cioè con prescrizione medica) che i farmaci da banco (OTC); si estende anche ai presidi medico-chirurgici (siringhe, protesi, mezzi diagnostici in vitro, sostanze chimiche ad azione disinfettante, disinfestante o insetto-repellente) e agli integratori alimentari, per coinvolgere, infine, il macro-settore dei prodotti di cosmesi e bellezza, di igiene e cura della persona e dei prodotti per bambini.

Il team di Econviene

Il progetto nasce dunque dal bisogno di dare una svolta al mondo dei prodotti per il benessere con il messaggio forte e chiaro dello “Stop allo spreco”, e a promuoverlo è Aldigiù Srl, start-up con sede a Udine e uffici operativi a Padova, nata alla fine del 2016. Quattro gli imprenditori alla guida della società: di questi, tre hanno una lunga esperienza nel settore della distribuzione farmaceutica, con competenze fra loro complementari. Il direttore tecnico della società è Alberto Monico, 59 anni, iscritto all’Ordine dei Farmacisti di Padova dal 1983. È anche amministratore dell’azienda Silvano Monico SpA, con sede a Padova, un fatturato di circa 30 milioni di Euro, 50 addetti (tra dipendenti e agenti) e un’esperienza di quasi 60 anni nel settore della salute, attraverso la logistica e la commercializzazione di prodotti farmaceutici e cosmetici in regime di concessione, rappresentanza e deposito. Un lungo percorso professionale in ambito commerciale caratterizza invece il profilo di Diego Zancarini. Dopo un inizio nella GDO per un grosso gruppo di generi alimentari e prodotti per la casa, Zancarini entra nel settore farmaceutico alla fine degli anni Ottanta e percorre le diverse tappe prima per Carlo Erba SpA (Gruppo Johnson & Johnson SpA), quindi, per Eurospital SpA di Trieste e, infine, per Laboratoires Expanscience Italia Srl. Eurospital SpA è il punto di incontro tra Diego Zancarini e Giuliano Filippi, classe 1975, una laurea in economia e commercio con una specializzazione in marketing. Proprio nell’azienda di Trieste, dove resta per un decennio, Filippi sviluppa la propria carriera professionale, passando da product manager a responsabile dell’area marketing. Successivamente, decide di intraprendere in autonomia l’attività di consulente, collaborando a diverse realtà aziendali della farmaceutica e della cosmetica. Trentadue anni, Federico Zancarini ha una formazione informatica e si occupa di assistenza nel rapporto con la clientela per un’azienda del settore.

“Trasformiamo un problema in un’opportunità”

“Conoscendo da anni il mercato della distribuzione farmaceutica e le sue dinamiche, sappiamo bene come in ogni snodo della filiera sia presente il fenomeno negativo dello scarto di prodotto e, quindi, del suo spreco – spiega Giuliano Filippi – Tutto parte dall’eccessiva produzione da parte di chi sta a monte della filiera, ma è tutto il canale che poi se ne rende compartecipe, stretto com’è tra l’approssimarsi della data di scadenza del prodotto e la difficoltà a farlo pervenire in tempi utili al consumatore. Vi è poi l’aspetto della perfetta integrità del packaging. In molti casi, infine, pesano i rapporti di forza tra i marchi produttori e le farmacie: non sempre i produttori sono disposti a ritirare dal canale di distribuzione e di vendita le confezioni che si approssimano alla scadenza indicata”. Diego Zancarini, invece, afferma: “È alla luce di questo scenario e della crescita dell’e-commerce, come canale alternativo di vendita di beni di consumo che abbiamo deciso di costituire una start-up che si proponesse di trasformare un problema in un’opportunità. Non ci sono motivi per gettare un prodotto prima della scadenza o solo perché si presenta con una confezione danneggiata. È una questione di riduzione degli sprechi e, dunque, etica e ambientale, oltre che economica. E ciò vale sia per i farmaci che per gli integratori, i presidi medici e i cosmetici”.

Trasparenza nella comunicazione e garanzia di qualità

Trattandosi di prodotti per il benessere e la salute, a monte occorre superare qualche resistenza a livello culturale, come spiega Alberto Monico: “Tutti i prodotti presenti e commercializzati attraverso il sito internet www.econviene.it provengono da fonti ufficiali, sono immagazzinati e conservati secondo le normative vigenti, sono perfettamente integri dal punto di vista delle proprietà chimico-fisiche e sono garantiti fino alla loro naturale scadenza, se correttamente conservati anche dall’utilizzatore finale. Ogni prodotto che commercializziamo viene controllato dal team di Econviene per garantire al consumatore il rispetto degli standard. Nel caso di confezione danneggiata, viene verificata l'integrità del prodotto all'interno e quindi applicato un sigillo di qualità. Del resto, l’esperienza che possiamo vantare nello specifico ambito della distribuzione farmaceutica, è un motivo di ulteriore garanzia”. Giuliano Filippi, invece, spiega: “I prodotti che trattiamo provengono da aziende e brand riconosciuti e qualificati. Quanto allo sconto, abbiamo voluto puntare sulla trasparenza totale nei confronti del consumatore finale, differenziando gli integratori e i cosmetici a catalogo, da un lato, offrendoli con uno sconto fisso del 20%, dai prodotti ‘Zero spreco’, dall’altro, cui applichiamo uno sconto del 50%, perché hanno scadenza ravvicinata, o sono prodotti di fine stock, o hanno il packaging non integro. Acquistando questi prodotti, dunque, si risparmia, aiutando la natura”.

Le aspettative

Dopo aver lavorato alcuni mesi alla realizzazione e allo sviluppo della piattaforma di e-commerce e aver ottimizzato la gestione dei flussi dei magazzini – di cui il principale sito si trova a Padova – alla fine dello scorso anno ha preso il via operativamente il progetto; un’iniziativa che ha anche beneficiato, per la sua promozione, del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito del POR FESR 2014-2020. “In questi primi mesi abbiamo registrato 16 mila utenti unici e 60 mila pagine visualizzate – conclude Giuliano Filippi – L’obiettivo che ci siamo posti è di arrivare a un fatturato di circa 1,5 milioni di Euro, entro fine 2019”.