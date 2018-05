A Padova tre giorni dedicati alla prevenzione "dell'occhio pigro" per i nati nel 2016

Tre giorni dedicati alla prevenzione dell’occhio pigro: da sabato 12 a lunedì 14 maggio alla sala Polivalente di via Diego Valeri, ci sarà il progetto di prevenzione dell’ambliopia “Sight for Kids”. Promosso Comune di Padova - Ufficio Città Sane e Lyons, il progetto prevede uno screening gratuito per diagnosticare la patologia “dell’occhio pigro”, che può diventare particolarmente problematica se non individuata precocemente. Anche questa iniziativa rientra nel progetto città sane, presentato dalla consigliera Giralucci nel mese di febbraio.

1500 bambini

All’esame gratuito sono stati invitati con lettera personale a casa circa 1.500 bambini padovani nati nel 2016 e altri inviti sono stati consegnati nelle scuole materne. L'esame non è invasivo e viene eseguito da un gruppo di oculisti e di ortottisti volontari coordinati dal dottor Roberto Magni utilizzando un particolare strumento che viene tenuto a distanza dagli occhi del bambino. L’assistenza organizzativa alle visite è realizzata in collaborazione con i Lions Club Padova Gattamelata, Padova Carraresi, San Pelagio, Elena Cornaro Piscopia, Tito Livio, Certosa e Vigonza 7 Campanili.