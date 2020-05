Ulss 6, riprendono le attività ordinarie: come riparte il Covid-Hospital di Schiavonia

«La fase due molto delicata, no ai facili entusiasmi e alle euforie, dobbiamo sempre tenere presente che il virus circola ed è presente seppur la sua diffusione al momento è stata contenuta. Serve senso di responsabilità, attenzione, osservanza delle norme e abituiamoci a lottare con queste buone prassi Oggi è ripresa l'attività negli ospedali della provincia con le modalità di erogazione già anticipate che impongono alcune misure molto importanti a partire dagli ingressi nelle strutture e nei luoghi per le cure per la prevenzione o la diagnosi», a sottolinearlo è Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ripartenza

Ripartono le vaccinazioni, quelle per gli adulti perchè quelle dei minori e per le gravide erano state garantite anche durante il periodo emergenziale. Le sale d'attesa cambiano, non bisogna presentarsi in ospedale più di 15 minuti prima della visita. Sale d'attesa adeguate, non saranno più affollate perchè contrario a ogni norma igienico sanitaria. La dottoressa Patriza Benini, direttore dell'Ulss 6 Eugane, spiega: «Adesso c'è un altro modo di lavorare e di fare sanità per le attività ambulatoriale. Il consiglio è quello di usare sopratutto la via telematica per espletare tutte le attività gestibili da casa. Per entrare nelle strutture ci sono i varchi, bisogna presentarsi già con la mascherina, con i guanti e verrà misurata la temperatura. Si dilateranno i tempi per le visite: se prima erano ogni 15 minuti adesso bisogna calcolare anche i tempi di sanificazione. A Piove di Sacco è ripartita odontoiatria. A Schiavonia ci sono ancora 70 pazienti Covid, tre blocchi sono destinati a loro. La settimana prossima ripartiranno le Chemioterapie, gli screening mammografici e le Colonscopie. Gli ospedali resteranno aperti solo dalle 7 alle 20, le visite dei parenti, uno per volta, saranno consentite per un massimo di 15 minuti. Chi entra verrà dotato di pass cartaceo e in futuro di braccialetto».