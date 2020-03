Disposizioni di protezione individuale: l'Ulss 6 euganea a tutela della salute dei lavoratori

L’Ulss 6 Euganea ribadisce il suo forte impegno sul fronte della tutela della sicurezza, della salute e della salvaguardia dei propri lavoratori, impegno che in queste settimane ha trovato espressione nella diffusione al personale di numerose circolari recanti le procedure e le indicazioni utili a far fronte all’emergenza coronavirus, in particolare con riferimento all’adozione di Dispositivi di protezione individuale (Dpi), nella consapevolezza che la tutela degli operatori è un aspetto fondamentale nella filiera della presa in carico e della cura degli assistiti. Superate le difficoltà iniziali di approvvigionamento, l’Ulss 6 conferma che la fornitura dei Dpi, garantita dalla Regione del Veneto per il tramite di Azienda Zero, ha consentito al proprio personale una adeguata dotazione.

Mascherine e protezioni

Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 l’Ulss 6 Euganea ha fornito agli operatori più di 143mila Dpi tra mascherine a vario grado di protezione, camici, grembiuli, occhiali, visiere, cappelli, calzari, copriscarpe e 5mila disinfettanti (gel a base alcolica). Di questo materiale è stato fatto un uso appropriato (specie di quello a più difficile reperimento sul mercato), come da indicazione del responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, dando la precedenza ai lavoratori delle aree più a rischio, come reparti Covid, Terapie intensive e semi-intensive, poli di Pronto soccorso.