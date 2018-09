"La diagnosi precoce può salvare la vita”: visite gratuite a Padova per i tumori testa-collo

In corso a Padova e Verona “Tieni la testa sul collo. Un controllo può salvarti la vita”, la campagna di sensibilizzazione sui tumori della testa e del collo lanciata dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc) con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della diagnosi precoce, unico strumento in grado di sconfiggere queste patologie che colpiscono oltre 110.000 italiani (84.000 uomini e 28.000 donne).

I tumori testa-collo

Si tratta di neoplasie che le originano dalle cellule epiteliali squamoso che formano le mucose degli organi del distretto cervico-facciale (lingua, bocca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe, laringe e seni paranasali). Circa 3 tumori testa-collo su 4 sono causati dal tabacco e dall’alcool. Le persone che usano sia alcool sia tabacco rischiano maggiormente di sviluppare questi tumori. Promossa in Europa dalla European Head and Neck Society (EHNS), la campagna ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza sui tumori testa-collo attraverso l’educazione alla prevenzione, la guida al riconoscimento dei sintomi e l’invito a rivolgersi al medico per una diagnosi precoce. Ricorrere tempestivamente al consulto del medico, infatti, permette ai pazienti di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell’80-90%. Questi numeri cambiano notevolmente nel caso in cui la diagnosi arrivi tardi, ovvero se il tumore è già ad uno stadio avanzato: purtroppo, in questi casi, il 60% dei pazienti muore entro 5 anni.

La campagna

L’iniziativa si inserisce all’interno della più ampia Make Sense Campaign, campagna europea sui tumori testa-collo che dal 17 al 21 settembre metterà in campo numerose iniziative su tutto il territorio e in occasione della quale i cittadini italiani potranno recarsi presso numerosi Centri specialistici per ricevere informazioni, effettuare un eventuale colloquio con uno specialista e, qualora questo lo ritenesse necessario, sottoporsi ad una visita di controllo gratuita. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per favorire il successo del percorso terapeutico intrapreso. Sono proprio le Regioni del Nord e del Centro quelle in cui si registrano tassi più elevati di incidenza dei tumori testa-collo (7,0 e 5,4 per 100.000 rispettivamente), che tendono a ridursi nelle Regioni meridionali (4,8 per 100.000).

“La diagnosi precoce può salvare la vita”

Lisa Licitra, Presidente Aiocc e Direttore della Struttura Complessa Oncologia Medica 3 - Tumori Testa-collo della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e Professore Associato di Oncologia Medica all’Università degli Studi di Milano, spiega: “La diagnosi precoce può salvare la vita. Ecco perché occorre insegnare alla popolazione a riconoscerne i sintomi. Bruciore o lesioni nel cavo orale, mal di gola, raucedine persistente, deglutizione dolorosa e fastidiosa, ma anche naso chiuso o che sanguina da una narice rappresentano tutti campanelli d’allarme che, se persistono da almeno tre settimane, richiedono l’aiuto di un medico specialista. C’è molto da fare, poi, anche in termini di prevenzione, soprattutto tra i giovani: chi fuma, infatti, corre un rischio 15 volte maggiore di sviluppare un tumore della testa e del collo rispetto a un non fumatore, rischio che aumenta ulteriormente se si aggiunge anche il consumo di alcol”. Ad aumentare la possibilità di sviluppare un tumore della testa e del collo, inoltre, le infezioni da tipi cancerogeni di Papilloma Virus umano, soprattutto Hpv 16, che si associano in particolare ai tumori dell’orofaringe (le tonsille o la base della lingua). Da notare come queste neoplasie colpiscano soggetti giovani e non esposti ai classici fattori di rischio.

Le visite gratuite

Qui di seguito le attività presso i centri aderenti:

· PADOVA: 21 settembre visite gratuite (fino ad esaurimento posti) presso gli ambulatori del 6 piano del monoblocco dell’Azienda Ospedaliera di Padova, via Giustiniani 2

· VERONA: 21 settembre, dalle ore 08.30 alle ore 13.30, prime visite di valutazione gratuite presso Ospedale Borgo Trento di Verona, Polo Chirurgico (Padiglione 15), Ambulatori Otorino, Piano Terra lato Mameli, P.le Aristide Stefani 1. Prenotazioni telefoniche al numero 045 8122473, da lunedì 17 a mercoledì 19 settembre dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Alla campagna aderiscono la U.O.C di Otorinolaringoiatria diretta dal Prof. Marchioni e la U.O.C. di Chirurgia Maxillo Facciale diretta dal Prof. Nocini

La campagna ha ricevuto il patrocinio di Associazione Italiana Laringectomizzati (AILAR Onlus), Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica A.I.R.O., Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce (AOI Onlus), Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (A.O.O.I.), Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri OMCeO Milano. È stato richiesto il patrocinio di Ministero della Salute e Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM). Per maggiori informazioni: http://makesensecampaign.eu/it/