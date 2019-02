Malattie oncologiche, al via il corso per diventare volontari nel supporto dei malati

Prende il via lunedì 4 marzo l'iniziativa "Diventa volontario", corso di formazione aperto a tutti coloro che vogliano unire l'esperienza del volontariato al supporto nei confronti di chi si trova a vivere la difficile situazione di una malattia oncologica.

Sostegno al malato e crescita personale

Spesso risulta difficile trovare il modo giusto per affiancare questa tipologia di malati, costretti ad affrontare cure e situazioni estremamente delicate e complesse. L’associazione, che da quarant’anni affianca il malato oncologico nel suo percorso di riabilitazione, intende offrire a tutti gli interessati l’opportunità di essere di aiuto a chi ne ha bisogno e di cogliere un’importante occasione di crescita personale. “Diventa volontario” si rivolge alle persone sensibili alla malattia e pronte all’ascolto che vogliano diventare volontari, come pazienti ed ex pazienti, caregiver, operatori sanitari e medici in pensione.

Gli incontri

Il corso si sviluppa in cinque sedute a partire dal 4 marzo. Titolo del primo incontro sarà “Il volontariato oggi: cambiamenti, prospettive e potenzialità. L’associazione Volontà di Vivere: storia finalità, servizi: ruolo del volontariato all’interno”. Ne parleranno Anna Donegà e Caterina Tanzella, presidente attuale e presidente onoraria dell’associazione. Il 18 marzo la psicologa Chiara Vitalone parlerà di “Motivazioni e bisogno formativi del volontariato: l’importanza della formazione continua”. Stessa relatrice per l’incontro di lunedì 1 aprile, dedicato agli “Aspetti psicologici del malato oncologico: adattamento alla condizione di malattia, bisogni e criticità”. Gli incontri del 17 aprile e del 6 maggio saranno tenuti dalla psicologa Anna Luisa Mariggiò e riguarderanno “La famiglia e gli aspetti psicologici del caregiving: bisogni, problemi e potenzialità” e “Comunicazione e relazione d’aiuto: quali implicazioni per il volontariato”. Tutti gli incontri inizieranno alle 16.30 e finiranno alle 18 e si terranno nella sede dell’associazione in via Matteotti 27. Al termine del corso i partecipanti avranno un colloquio finale con le psicologhe che ne valuteranno l’idoneità per i ruoli specifici. Successivamente seguirà un periodo di affiancamento con una volontaria esperta.