Sciopero del pubblico impiego: dipendenti in piazza con tro il blocco dei contratti

Venerdì, la Federazione Sindacati Indipendenti FSI-USAE, ha proclamato 24 ore di astensione per protestare contro l'accordo del 30 novembre che penalizza i dipendenti pubblici rispetto ai colleghi privati.

MANCETTA. "Dopo undici anni dal rinnovo del ultimo Ccnl - spiegano la segreteria territoriale di Federazione - il Governo liquida i lavoratori con una miserevole mancetta di 85 euro in tre anni, dimenticandosi persino degli aumenti per il triennio 2013-2015. Alla faccia dell'indice di inflazione programmata Ipca, dopo sette anni è la volta buona per i dipendenti pubblici passare dalla miseria alla fame!"

RISORSE. "Abbiamo quantificato in 250 euro medie pro-capite mensili gli aumenti necessari per un reale adeguamento delle retribuzioni al costo della vita nel nostro Paese,- sottolineano - ma il Governo, forte dell'accordo con cui sono stati svenduti i lavoratori della pubblica amministrazione, non stanzia neanche la metà delle risorse necessarie a garantire gli aumenti dovuti, o quanto meno in linea con quanto avvenuto nel frattempo per le categorie del lavoro privato".

ACCORDO. "Come Organizzazione Sindacale autonoma e indipendente - concludono - ci siamo rifiutati di sottoscrivere l'accordo fra la Madia e la Triplice, che tradisce gli impegni precedentemente assunti con i protocolli del 2009. Non si ricostruisce il Paese con il sangue e la fatica dei dipendenti pubblici".

PREFETTURA. L'appuntamento con i dipendenti della Pubblica amministrazione della provincia di Padova è nel piazzale davanti al palazzo della Prefettura dalle ore 13 alle 15 dove un gruppo di dirigenti sindacali FSI-USAE organizzeranno un sit-in per farsi ricevere dal Prefetto e spiegare le ragioni dello sciopero, rappresentare il nostro disagio ma anche le proposte per affrontare la vertenza.