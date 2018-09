Al via il concorso per le scuole, “Raccogliamo miglia verdi”

Raccogliamo Miglia Verdi, quest’anno alla sua tredicesima edizione, è una gara di mobilità sostenibile e buone pratiche ambientali che ha mostrato di saper coinvolgere ogni anno oltre 2.000 alunni di primarie e secondarie di primo grado.

Studenti

Gli studenti sono invitati a partecipare al concorso percorrendo il tragitto casa-scuola e ritorno dal 1 ottobre al 27 ottobre 2018 con un mezzo di trasporto ecocompatibile: a piedi, in bici, con i mezzi pubblici o anche con la collaborazione di genitori disposti a organizzarsi per portare con un’unica auto più compagni di scuola (car-pooling). Gli alunni avranno la possibilità di guadagnare punti aggiuntivi affrontando assieme agli insegnanti un percorso facoltativo di riflessione e approfondimento sul tema “Percorsi sicuri casa-scuola”, realizzando un’attività propedeutica all’attivazione nell’anno scolastico 2018-19 dei percorsi casa-scuola.

Concorso

Il concorso premia non solo i vincitori ma proprio tutti, partecipanti e non, con un ambiente migliore, più vivibile e sicuro, e un’aria più respirabile.

Entusiasmo

«L’entusiasmo dei ragazzi che in occasione di “Raccogliamo Miglia Verdi” si sfidano a macinare chilometri in bici o a piedi è contagioso – commenta l’assessora all’Ambiente, Chiara Gallani – Diffondere tra i giovani e i giovanissimi quelle buone pratiche che, come Amministrazione, vi stiamo impegnando a promuovere in città è fondamentale proprio perché questo entusiasmo si contagia poi tra amici e familiari di ogni ragazzo. Una mobilità più sostenibile migliora la qualità dell'ambiente, ma anche della nostra vita, a volte basta solo provare per rendersene conto».

Premio

Dal 2006 il Comune di Padova organizza il concorso per le scuole “Raccogliamo Miglia Verdi”: una gara di mobilità sostenibile il cui scopo è far sì che gli studenti si confrontino in modo giocoso nell’adottare una mobilità ecocompatibile e sviluppare consapevolezza verso i temi della sostenibilità. Ogni partecipante sarà impegnato a dare il suo contributo concreto: guadagnerà un miglio verde ogni volta che percorrerà il tragitto casa-scuola in modo eco-compatibile, quindi a piedi, in bici, in autobus, oppure organizzandosi in modo che un genitore accompagni a scuola più alunni in auto (car-pooling). Gli alunni avranno la possibilità di guadagnare punti aggiuntivi impegnandosi per un mese in un percorso

facoltativo di riflessione e approfondimento sul tema “Percorsi sicuri casa-scuola”, realizzando un’attività

propedeutica all’attivazione nell’anno scolastico 2018-19 dei percorsi casa-scuola.