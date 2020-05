9^ Concorso per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto

Un’edizione sicuramente diversa dalle altre quanto a modalità di svolgimento, ma che ha conservato, immutato, lo spirito di appartenenza e la voglia di condivisione. Si sono svolte lunedì, tramite webinar su piattaforma GoToMeeting, le premiazioni del concorso Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto fortemente voluto dall’Assessorato all’Identità Veneta della Regione, dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale e Unpli - l’Unione delle Pro Loco del Veneto.

Premiazione virtuale

Come da tradizione, le premiazioni avrebbero dovuto svolgersi svolgersi il 25 marzo – data in cui ricorre la Giornata del Popolo Veneto - alla presenza delle scuole ma, per ovvi motivi legati all’emergenza in atto, si sono tenute in modalità “virtuale”. Un modo con cui gli organizzatori intendono dare valore al grande lavoro fatto dalle scuole in questi mesi, che hanno risposto al bando con entusiasmo. Collegati in diretta durante la premiazione numerose personalità: Cristiano Corazzari, Assessore all’Identità Veneta della Regione del Veneto; Laura Donà, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; Giovanni Follador, Presidente Unpli Veneto; Maurizio Tremul, Presidente Unione Italiana (Croazia e Slovenia) e Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI.

Identità

Un tema, quello dell'identità, che gli studenti hanno affrontato attraverso modalità e discipline diverse, in un percorso di ricerca che ha contribuito ad avvicinarli al patrimonio culturale e linguistico veneto, stimolando il loro senso di appartenenza e l’importanza della valorizzazione delle tradizioni locali: 87 in totale i progetti presentati, sviluppati su tre ambiti principali: la lingua veneta nelle sue espressioni creative nel teatro, nella musica e nella poesia, il territorio regionale con il suo patrimonio storico-artistico ed enogastronomico. Ottantuno le scuole partecipanti con ben 29 istituti premiati: 4 della provincia di Belluno, 3 di Vicenza, 2 di Treviso, 3 di Padova, 5 di Verona, 3 di Venezia, 3 di Rovigo e 6 di Croazia e Slovenia.

Le scuole padovane

AMBITO 1 - PREMIO € 400,00

Scuola Primaria "Umberto I" di Piove di Sacco – PD

SEZ. MUSICA - San Martino a cavallo musica

AMBITO 2 - RICERCA STORICA PREMIO € 500,00

Scuola Primaria "G.Pascoli" di Cinto Euganeo – PD

Ogni erba che varda in su, ea ga ea so virtù

AMBITO 3 - PREMIO € 400,00

Scuola Primaria "Umberto I" di Piove di Sacco – PD

SEZ. PRO LOCO San Martino a cavallo