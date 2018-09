Nuovo anno scolastico, l'assessore Cristina Piva scrive ad alunni e genitori

Il rientro tra i banchi si avvicina e l'assessore alle Politiche educative del Comune di Padova, Cristina Piva, invia una lettera aperta ad alunni, genitori e personale scolastico.

Un invito alla collaborazione, all'insegna della fiducia e per un'educazione di qualità, che arriva poche ore dopo la conferma della linea dura adottata da Palazzo Moroni nei confronti dei bambini non vaccinati . Asili nido e scuole materne lasceranno fuori circa 2600 in tutta la provincia: non si entra senza il certificato vaccinale. Alla scuola dell'obbligo l'ammissione in classe è garantita, ma i genitori "no vax" che non presenteranno l'autocertificazione per i figli rischiano multe fino a 500 euro.

Manca una settimana all'inizio ufficiale delle lezioni, atteso per il 12 settembre, e l'assessore Piva tiene a inviare ai piccoli scolari un messaggio di incoraggiamento per affrontare la nuova esperienza. Di seguito il testo della lettera:

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, rivolgo un saluto di benvenuti e bentornati a voi bambine e bambini, veri protagonisti di questa avventura. Vi auguro di vivere bene questa esperienza di crescita verso la conquista del mondo che vi circonda, gli uni accanto agli altri.

Voglio salutare anche voi genitori insieme ai vostri bimbi e augurarvi un anno scolastico sereno. Per alcuni di voi è un gradito ritorno, per altri sarà una nuova esperienza e sono certa che la professionalità del personale della nostra struttura saprà ispirarvi la fiducia e la serenità necessarie. Qui i vostri bambini impareranno a vivere immersi in un contesto sociale, il primo passo verso l’autonomia e raggiungeranno gli obiettivi proposti lavorando insieme, sostenuti e incoraggiati dagli adulti. Questo percorso educativo avrà davvero successo se riusciremo insieme a stabilire un clima di fiducia lavorando in sinergia nell’interesse dei vostri piccoli. E mi rivolgo anche a voi cari insegnanti, educatori ed operatori, che siete impegnati in questo importante servizio. Vorrei innanzitutto porgere il mio saluto e formulare i miei migliori auguri per un proficuo anno scolastico ormai imminente. Sappiamo infatti quanto sia determinante questa esperienza ai fini educativi per tutti i bambini e le bambine e lavoriamo perché questo luogo sia sempre accogliente, stimolante, sicuro. La nostra attenzione non si ferma però solo al luogo di accoglienza ma si concentra anche su di voi che sappiamo essere la nostra forza, il nostro valore aggiunto. Il mondo dei piccoli necessita di premure e di cure particolari che vanno oltre al saper far bene il proprio lavoro. Sappiamo però di poter contare su professionisti di grande umanità, capaci di interagire con i nostri piccoli per valorizzare l’unicità di ciascuno. Buon anno e buon lavoro dunque a tutti.

Sentitemi vicina nel vostro compito, certi che la nostra attenzione non verrà mai a mancare.

Cristina Piva - Assessore alle Politiche educative e scolastiche