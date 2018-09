Educazione alla Sostenibilità per le scuole: 26 progetti e 52 laboratori rivolti a oltre 20mila studenti

Ventisei progetti e cinquantadue laboratori rivolti a oltre ventimila studenti di tutte le scuole padovane. Sono i numeri delle Proposte di Educazione alla Sostenibilità 2018-2019 promosse dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Padova.

Progetti

I progetti e i laboratori didattici saranno presentanti agli insegnanti mercoledì 19 settembre dalle 16.30 nella sede dell’ufficio Informambiente (via dei Salici 35). Le attività proposte vanno dalla raccolta differenzia all’energia solare, dagli orti a scuola alla manutenzione della bicicletta. Ognuno dei ventisei progetti è collegato a diversi laboratori che possono essere scelti dalle singole classi delle scuole di ogni grado, da quella dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Educazione ambientale

Nel corso della presentazione dei progetti di Educazione Ambientale, AcegasApasamga, con la collaborazione con il Comune, illustrerà la nuova edizione de La Grande Macchina del Mondo, il programma di iniziative didattiche del Gruppo Hera. "I progetti e i laboratori nelle scuole permettono di portare in tante case la cultura della sostenibilità - spiega l’assessora all’Ambiente, Chiara Gallani - Ancora una volta è decisivo il ruolo della scuola, se vogliamo che un concetto complesso non venga ridotto ad un’etichetta. E se vogliamo che i cittadini di oggi e quelli di domani siano consapevoli che la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia (consumi, povertà, nord e sud del mondo) e la società (diritti, lavoro, pace, salute, diversità culturali). Ambiente, economia, società e la loro interconnessione si ritrovano, adattati all’età degli studenti, nel programma messo a disposizione di tutte le scuole cittadine. Un’offerta formativa che quest’anno è ricca di ventseii progetti e cinquanta laboratori, e che spazia dai cambiamenti climatici al cibo, dal consumo critico ai rifiuti, dal riuso alla biodiversità, dalle risorse naturali alle energie rinnovabili. Attività che, come nel caso di Vado a scuola con gli amici e dell’Orto a scuola diventano parte integrante della vita quotidiana degli studenti e degli insegnanti anche per più anni scolastici".

Aggiornamento

Nell’ambito del programma è previsto anche un corso di aggiornamento per insegnanti sui temi dello sviluppo sostenibile. Le scuole potranno richiedere all’ufficio Informambiente il supporto per realizzare i progetti nelle scuole che sono completamente gratuiti. La Grande Macchina del Mondo è una proposta educativa, che abbraccia i temi legati alla sostenibilità, rivolta a tutte le scuole di Padova, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. Giunta alla sua 4° edizione, La Grande Macchina del Mondo ha già dimostrato un ampio apprezzamento da parte degli insegnanti del territorio servito. La Grande Macchina del Mondo è realizzata in collaborazione con il Comune di Padova e le cooperative sociali Atlantide e La Lumaca.

Insegnanti

Gli insegnanti potranno scegliere tra varie attività che spaziano su ambiente (recupero, riciclo, prevenzione della produzione del rifiuto), acqua ed energia: si tratta in tutto di 33 proposte, completamente gratuite per le scuole richiedenti. Una volta consultato il catalogo, disponibile sia on-line (area scuola del sito istituzionale www.acegasapsamga.it) che cartaceo nella sede di AcegasApsAmga e all’ufficio Informambiente, gli insegnanti potranno richiedere la partecipazione alle attività.