Expo scuola, in Fiera la 22esima edizione

Dal 14 al 16 novembre torna Exposcuola; evento che accompagna da più di vent’anni le prime settimane del calendario scolastico. Una ricorrenza consolidata ed attesa viste le adesioni che ogni anno si contano in migliaia di ragazzi, giovani e genitori che affollano i padiglioni della Fiera di Padova. Senza alcun dubbio il più importante appuntamento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola e dell'orientamento dopo la scuola media; anche quest’anno, oltre al target ormai consolidato, Exposcuola rivolge la sua attenzione al mondo dei più piccoli nell'area Play4edu, e al panorama universitario, alla formazione post diploma, all’orientamento al lavoro e all’alta formazione, nella sezione dedicata ExpoAcademy.

Ciclo scolastico

Quest'anno la manifestazione ha deciso di rinnovare e potenziare la sua proposta soprattutto in direzione dei ragazzi che stanno per terminare il ciclo scolastico e si affacciano al mondo universitario e del lavoro. Un momento "critico" in cui i giovani hanno bisogno di validi consigli e ad ExpoAcademy, l'area dedicata a questa fascia d'età, troveranno esattamente questo grazie ai professionisti dell'orientamento che saranno in quei giorni al loro servizio.

Università

Nell'edizione 2019 le più importanti Università del Nord Italia hanno prenotato la loro presenza. Tra le altre, Università di Padova, Bocconi di Milano, Università di Parma, Udine, Trento, IUSVE di Mestre; poi Naba, Raffles Milano, Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia, e l’Istituto Europeo di Design. Presso questi stand e nell'area meeting dedicata, gli studenti troveranno occasioni di incontro e confronto. Decine inoltre i convegni e gli incontri che trovano spazio nel ricco calendario di eventi dell'intera manifestazione.

Partners

Partners da sempre di questo appuntamento fieristico Il Comune di Padova, La Provincia di Padova e la Camera di Commercio.

Grazie alla collaborazione mediatica con il Mattino di Padova, Exposcuola porterà il suo contributo alla crescita della sensibilità ambientale dei ragazzi: con il quotidiano padovano è stata promossa una campagna sul web, #exposcuolaforfuture, una rassegna ragionata di immagini, foto e video delle buone pratiche ambientali che si verificano nella scuola, presentate dagli stessi studenti. Un'iniziativa creata per promuovere il protagonismo dei giovani nella salvezza del pianeta.