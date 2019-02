Al via le attività de La Grande Macchina del Mondo: offerta didattica gratuita di AcegasApsAmga

"La Terra: magnifica e regale, che gira e rigira, azzurra e verde come il mare e le foreste, gialla e scura come il deserto…", ascoltando queste parole magiche i bambini delle classi prima e seconda della scuola primaria Martiri della Vittoriasi sono immersi nell’atmosfera incantata del Sognambolesco. Si tratta dello spettacolo teatrale de La Grande Macchina del Mondo, il programma gratuito di iniziative didattiche del Gruppo Hera e promosso da AcegasApsAmga dedicato all’educazione ambientale dei più piccoli.

La quarta edizione

Il progetto è ormai noto ai padovani essendo alla 4° edizione con grande apprezzamento da parte di insegnanti e bambini: infatti quest’anno sono oltre 6 mila i bambini coinvolti a Padova da 108 scuole tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il progetto è ideato e realizzato dalle cooperative sociali “Atlantide” di Cervia e“La Lumaca” di Modena, in collaborazione con il Comune di Padova. Martedì mattina i bambini della scuola primaria Martiri della Vittoria hanno dato il via alle danze, nel vero senso della parola, giocando e recitando insieme a due abili educatori cantastorie. Insieme hanno scoperto la storia della Terra e del rispetto che è sempre fondamentale portarle, perché è l’eredità che a loro verrà lasciata. Il Sognambolesco consiste in un vero e proprio spettacolo teatrale, con scenografie e oggetti di scena che variano in base alle tematiche: infatti le storie in cui può essere declinato variano dal tema idrico, a quello energetico e infine a quello ambientale, scelto appunto dagli insegnanti della scuolaprimaria Martiri della Vittoria. I bambini, coinvolti in prima persona nella recita, scoprono concetti importanti comequello di economia circolare, evitando l’approccio didascalico, ma mettendola direttamente in pratica.

Il NordEst

Su tutti i territori serviti da AcegasApsAmga, La Grande Macchina del Mondocoinvolgerà quest’anno oltre 10.700 bambini, da più di 200 scuole per un totale di circa 550 classi e 670 ore di laboratori. Il percorso più confermatoè risultato una delle novità di quest’edizione: con ben 46 iscrizioni, Verso il mare si aggiudica il record di quest’anno. Il percorso tratta, infatti, di un tema estremamente sentito, soprattutto negli ultimi tempi, concentrandosi sulla risorsa idrica sotto diversi aspetti: dal ciclo che l’acqua segue per raggiungere le case dei cittadini all’importanza di tutelare il mare, evitando in tutti i modi di inquinarlo.