Aperte le iscrizioni per il Master in gestione ambientale strategica, scadenza il 19 settembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sono aperte le iscrizioni per la XV edizione del master organizzato dal Centro Studi Qualità Ambiente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova.

Il Master, patrocinato dal Ministero dell’ambiente, offre le competenze per gestire le risorse ambientali in maniera strategica.

Si rivolge sia ai professionisti che desiderano maturare competenze specifiche nelle più attuali tematiche ambientali, sia ai neolaureati che vogliono intraprendere un percorso altamente professionalizzante.

Il percorso formativo di 336 ore, formula weekend affronta temi attualissimi quali l’economia circolare, il life cycle management, le applicazioni di footprinting, la gestione dell’energia, i nuovi sistemi di gestione, gli aggiornamenti normativi. Si tratta di un Master particolarmente attuale e interessante dal respiro internazionale: è da anni consolidata la collaborazione con numerose università straniere.

È l’unico Master che offre fino a 5 attestati direttamente spendibili nel mercato del lavoro: titolo accademico di master post laurea, Consulente e Revisore ambientale EMAS, Lead Auditor Ambientale, Lead Auditor Sistemi Gestione dell’Energia, e infine il certificato di formazione, assai richiesto, per Esperto Gestione dell’Energia (EGE). Offre stage in azienda per sviluppare veri e propri progetti ambientali.

Il Master ha come obiettivo principale la formazione di nuovi profili professionali e la trasformazione degli esistenti. Grazie anche al suo network composto da enti, istituzioni, aziende, cacciatori di teste, garantisce un placement dell’80% dei suoi studenti nei 12 mesi successivi al Master.

Durata del Master: novembre 2017-settembre 2018, formula weekend

Scadenza iscrizioni: 19 settembre 2017

Per maggiori info www.cesqa.eu